¡Toman clases en el piso! Cerca de 1.400 menores estudian en la calle por falta de infraestructura

En la calle. Desde hace varios meses que los padres de familia del colegio emblemático Francisco Irazola de Satipo, en Junín, denunciaron que los más de 1.400 alumnos vienen tomando clases en plena vía pública, sin un techo ni una pizarra. Esto debido a que la infraestructura de dicha institución no cuenta con las medidas de seguridad necesarias.

Este centro educativo estuvo en remodelación por siete años, pero no fue hasta mayo del 2022 que pudieron inaugurar parte de sus instalaciones para que los menores tomen clases presenciales. Sin embargo, la Procuraduría interpuso una denuncia contra el Ministerio de Educación, por las severas falencias de la construcción, la cual tuvo un presupuesto de 36 millones de soles.

Tras estos hechos, los escolares tuvieron que ser desalojados del recinto para poder salvaguardar su bienestar y, actualmente, reciben clases a lo largo de siete cuadras de una calle. En donde un grupo de estudiantes no llegó a conseguir suficientes carpetas ni toldos, por lo que deben sentarse en las veredas. Asimismo, los maestros emplean papelógrafos como solución a la ausencia de pizarras.

“ No tenemos adonde mandar a estudiar a nuestros hijos, nosotros venimos pagando en diferentes lugares del sector de Satipo, la virtualidad no es opción , la señal de internet es bajísima, no llega con claridad. Qué nos queda a nosotros, salir a las marchas, exponiendo al peligro a nuestros hijos en las calles. Yo quisiera llamar al Gobierno, al presidente de la República, que se ponga inmediatamente a solucionar nuestros problemas”, sostuvo a Exitosa el representante de la Asociación de Padres de Familia (Apafa), Semeli Valdéz.

Ante este panorama, cerca de 700 padres de familia viajarán hacia la capital el lunes 5 de setiembre para protestar y exigir una solución en los exteriores del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) y el Ministerio de Educación (Minedu).