Angélica, la joven que ingresó a Medicina en San Marcos tras postular por cuarta vez y ganó beca

María Angélica Urbina Manco tenía un sueño desde pequeña: ingresar a Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Su abuelo Héctor la inculcó en esta pasión por el sector salud a base de su dedicación como técnico laboratorista en el distrito de Langa, en Huarochirí.

Desde pequeña, ella observaba como muchos ciudadanos solicitaban a su abuelo ante la gran relación que tenía con sus pacientes. Con ello, la joven decidió que se convertiría en médica para ayudar a más personas. Así comenzó su historia.

Al finalizar el colegio, ella era una alumna sumamente aplicada, por lo que se preparó para la carrera de Medicina. Sin embargo, ella sentía su sueño lejano al no poder ingresar pese a su esfuerzo y dedicación dentro de la academia.

“No lograba ingresar a la UNMSM, me ponía nerviosa en los exámenes y pensé que ya no debía intentarlo”, contó a la agencia Andina. Con la llegada de la pandemia, una nueva mala noticia puso a Angélica en duda sobre su postulación: la muerte de su abuelo.

Pese a la pérdida, ella puso todo su empeño para no rendirse. “Ser médica siempre ha sido mi sueño, pero también el de mis abuelos. Así que lo intenté una vez más e ingresé a la carrera de Medicina”, dijo, quien logró entrar en su cuarto intento.

Ganadora de una beca

Los triunfos de Angélica han continuado, ya que postuló a la Beca de Excelencia Académica para Hijos de Docentes 2022 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Tras ello, logró ser ganadora y quedó en el segundo puesto.

“ Cuando gané la beca me sentí muy aliviada, porque así tendría una manera de ayudar a mi familia y a mí misma con los gastos universitarios. Siento que ahora puedo valerme por mí misma. Además, al ser hermana mayor, me siento responsable de mis hermanos y quiero que ellos también tengan una buena educación”, contó.

Los sueños de Angélica

Pese a estudiar su primer ciclo, Angélica Urbina sueña con mejorar el sistema de salud y ser una gran profesional.

“ Mi meta es graduarme como médica y atender en los pueblos más alejados, ubicados en diversas regiones del país, donde hay apenas un doctor para cientos de pacientes. Sé que allí podré replicar las enseñanzas de mi abuelo y salvar muchas vidas”, mencionó.

Por último, aconsejó a los estudiantes que han pensado en rendirse a recordar su principal motivación.

“¿Por qué eligen una carrera? En mi caso, yo quiero ayudar de cerca a los pacientes. Y eso es lo que he recordado cuando me he sentido mal. Lo más importante es recordar siempre nuestra motivación. Si la tienen presente, verán que con esfuerzo todas sus metas se cumplirán”, finalizó.