San Juan de Lurigancho: empresa La 50 cambia de ruta para dar paso al Corredor Morado

La empresa La 50 cambió nuevamente de ruta. Esta organización de transportes ha decidido dar un paso al costado en su habitual recorrido para que se dé una apuesta por el cambio. En esa línea, precisó que los nuevos sistemas como el Tren Eléctrico, Metropolitano y corredores deben ser los que rijan ahora.

“Estamos agradecidos con la población de San Juan de Lurigancho por su preferencia a lo largo de los 30 años que han sido parte de nuestro servicio”, mencionó a través de sus redes sociales.

PUEDES VER: Más líderes nativos son amenazados por defender bosques vírgenes en la selva

Asimismo, precisó que desde el 5 de septiembre ya no transitarán por la avenida Abancay y se irán por la avenida Huanta . “Esperamos su comprensión para que tomen sus previsiones y continuemos siendo de su preferencia”, agregó.

Comunicado La 50. Foto: Facebook

La ruta de la 50: los cambios en los años

Como se recuerda, en 2018, Protransporte anunció que esta línea ya no podría transitar en la ruta del Corredor Morado. No obstante, ellos continuaron con esta circulación.

Durante varios años, la Municipalidad de Lima intervino varias unidades de la empresa Patrón San Sebastián. Ahora, tras su anuncio, ya no volverán a transitar por esta zona.

¿La 50 fue denunciada por estafa?

Durante este 2022, la empresa de transportes tuvo una acusación por estafa de parte de tres exchoferes. Ellos indicaron que, en el 2015, Raurau les comentó la posibilidad de ser dueños de uno de los vehículos de la nueva flota de carros que adquiría la empresa; sin embargo, a pesar de llegar a acuerdos y pagos de por medio, no recibieron nada.

De acuerdo a los denunciantes, en su poca experiencia, no firmaron un contrato de compra-venta que los respalde en estos casos, pues Julio Raurau (hijo) apeló a la amistad y confianza. Asimismo, indicaron que al señalar el por qué no se hacían los depósitos a cuenta de la institución, les indicaron que esta se encontraba no operativa.

El caso ya se encuentra a la mano de las autoridades pertinentes, pero los antiguos conductores de la “Línea 50″ han gastado varios miles de soles.

Los pagos por la unidad prometían se hacían a la cuenta personal del empresario. Foto: Twitter/@mal_menor/referencial

¿Cuál es la ruta del Corredor Morado?

Los buses parten desde el paradero inicial La Capilla, en la av. Fernando Wiesse, y van por la av. Central, Santa Rosa, Próceres de la Independencia, 9 de octubre, puente Ricardo Palma, Abancay, Miguel Grau y 9 de diciembre hasta llegar al cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega con Bolivia, lo que permite integrarse con el Metropolitano, en la Estación Central, y con el Corredor Azul, a la altura del Centro Cívico.

El costo del pasaje es de dos soles. Pero, si eres universitario o escolar, solo es un sol.

Ruta del Corredor Morado. Foto: ATU

“El bus morado nunca nos recoge, se pasa de largo”, denuncian usuarios de este transporte

Un usuario de Corredor Morado difundió por medio de las redes sociales cómo distintos conductores de este servicio de transporte no se estacionaban en los paraderos oficiales del distrito de San Juan de Lurigancho. Ante esta situación, el ciudadano decidió pararse en plena vía frente al bus, con lo que le impidió el pase; sin embargo, el chofer se negó a abrir las puertas y continuó su viaje, debido al tráfico generado. “Lamentablemente, en SJL esta es la única línea que transporta hasta San Isidro (...) Lo mínimo que se quiere es que se detengan”, afirmó el indignado hombre.