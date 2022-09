¡Continúa el tráfico en Comas! Por segundo día se reporta gran congestión vehicular tras desvíos

Desde tempranas horas de este 2 de setiembre, segundo día del plan de desvío por obras del Metropolitano, se ha vuelto registrar un intenso embotellamiento en el distrito de Comas, exactamente, en el cruce de las avenidas Metropolitana con Maestro Peruano, así como en la vía Túpac Amaru . Sin embargo, a diferencia del primer día, esta vez hubo mayor fluidez vehicular.

En este sentido, a pesar de que se reportó mayor presencia del personal de la ATU, Policía Nacional y de la empresa concesionaria, esto no pudo evitar que una extensa cola de autos se quede varada a lo largo de la av. Metropolitana. De acuerdo con los conductores, el tiempo de pase era de 10 a 15 minutos.

“Yo vivo aquí y para poder salir de mi casa me demoro 30 minutos. Ayer he estado una hora para poder venir de Lima hasta acá. En esta parte no hay señalización. A nosotros, que somos residentes, no nos pueden trancar”, sostuvo a ATV uno de los moradores del sector.

¿Por qué se está generando este tráfico y qué vías se ven afectadas?

El tráfico se está generando principalmente por la clausura de las avenidas Túpac Amaru y Universitaria, lo cual impide que cualquier chofer pueda dirigirse hacia la Panamericana Norte, ruta que conduce hacia el Cercado de Lima y resto de distritos. De esta manera, la única manera de desplazarse es mediante la av. Maestro.

Desvíos por obras. Foto: MML

Desvíos en el Metropolitano: ¿cuándo culminarán las obras en la avenida Túpac Amaru y Naranjal?

De acuerdo con Hernán Navarro, coordinación de proyectos de Emape, esta obra tendrá dos fases, por lo que esto se extenderá hasta el mes de octubre.

“La primera fase se está ejecutando en el mes de septiembre, en el que se cierra el sentido norte-sur. Recordemos que el sentido sur-norte está abierto a la altura de la Túpac. Esto va a concluir a fines de septiembre”, indicó en Canal N.