Designan a Leonelo Díaz como nuevo gerente de salud de Lambayeque

Este 2 de septiembre, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 676 -PE - EsSalud-2022 se designó al médico Leonelo Napoleon Díaz Alvarado como el nuevo gerente de la Red Prestacional Lambayeque.

El presidente ejecutivo del Seguro Social del Perú, Gino Dávila Herrera, firmó el documento que presenta al nuevo titular de la dirección de gerente de red, del nivel ejecutivo 2. De esa forma, Max Mejía Salazar quedó destituido.

Este último era evaluado luego de que se difundiera en las redes un video en el que personal de salud del hospital Almanzor Aguinaga Asenjo realizaba una celebración por el Día del Padre en horario laboral.

“Es un escándalo (…). Tenemos que evaluar. En este momento no tengo nada decidido. Vamos a evaluar con los informes que me alcancen y (Mejía Salazar) tendrá que asumir su responsabilidad. En estos momentos sigue a cargo (de la Red Lambayeque). Veremos qué pasa en los siguientes días”, declaró Fonseca Espinoza, ex presidente ejecutivo de EsSalud, para La República.