Chiclayo: ambulantes del mercado Modelo advierten que volverán a las calles este sábado

Un grupo de comerciantes ambulantes del mercado Modelo protestó para exigir a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) diálogo y una oportunidad para laborar. Incluso, advirtieron que este sábado 3 de agosto se concentrarían en las diferentes calles adyacentes al centro de abasto para ofrecer sus productos, pues indicaron que no cuentan con recursos para alimentar a sus familias tras el desalojo, en octubre de 2021.

A casi un año de la recuperación de las vías que realizó el ayuntamiento, como parte de las disposiciones que comprende la sentencia del Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, los informales se reunieron en la calle Arica con la finalidad de exigir al alcalde Marcos Gasco que atienda sus reclamos, pues denunciaron que el titular del pliego no atiende sus petitorios.

“Estamos a escasos días de que se cumpla un año del desalojo. El alcalde no conversa con los ambulantes a pesar de los múltiples documentos. Muchos de nosotros no tenemos qué comer, estamos endeudados y en la quiebra. Además, a la autoridad no le importa lo que nos pasa, pues ya termina su gestión, y ha utilizado a los ambulantes para decir que limpió Chiclayo” , expresó uno de los comerciantes.

Asimismo, los manifestantes afirmaron que necesitan trabajar, no por capricho, sino para sobrevivir. En ese sentido, aseguraron que este sábado a las 9.00 a. m. volverán a las calles para expender sus diferentes productos.

Los comerciantes cuestionaron que Marcos Gasco no escuche sus petitorios. Foto: Clinton Medina/ La República