Familias denuncian costos excesivos de Sedapal en los recibos de agua

Dos familias de Villa María del Triunfo viven sin agua desde el 2017 y 2019, luego de que Sedapal les cortara el suministro porque se negaron a pagar los montos excesivos que llegaron en los recibos de agua, de un mes a otro sin explicación.

Rafael Figeroa López, un suboficial del ejército jubilado, vive sin agua desde hace dos años porque Sedapal le cortó el servicio por falta de pago. De acuerdo a su relato y documentos presentados en el programa Al Estilo Juliana, en septiembre del 2019 llegó a su casa un recibo por el monto de S/ 9.342, cuando un mes antes solo había consumido 121 soles.

“Yo me asombré porque yo nunca he consumido tanto, vivo solo todavía”, refirió el exmilitar, cuya esposa tiene cáncer de mama. “Para mí era una pesadilla grande y vivir así en toda la pandemia. He tenido que juntar agua en botellas y tener el baño sucio”, contó Rafael, quien ha tenido que trasladar a su esposa a otro lugar, ya que no tiene agua potable.

Rafael ha acudido a todas las autoridades e instancias posibles, pero ninguna ha logrado solucionar su problema. Tan es así que un Sunass declaró infundado su reclamo luego de verificar que una fuga en el inodoro habría incrementado el volumen registrado por el equipo de medición .

Rafael Figeroa Lopez pide que las autoridades solucionen su queja porque no puede pagar esa alta suma de dinero. Foto: captura de ATV.

La historia se repite con Carla del Pilar Alfaro, viuda y madre de tres pequeños hijos, quien a diario tiene que llenar baldes y bidones de agua de uno de sus vecinos porque Sedapal le cortó el servicio hace cuatro años por falta de pago.

Carla aseguró al programa que mensualmente pagaba un aproximado de 170 soles por el servicio de agua, pero desde diciembre del 2016 empezó su pesadilla por los recibos con montos sin precedentes .

En diciembre del año 2016 le llegó un recibo por S/ 650; en enero del 2017, un recibo por S/ 4.218; en febrero el montó fue de S/ 2.964 y en marzo de 693 soles. En total adeuda S/ 8.643 y como no puede pagar esa cantidad, Sedapal le cortó el servicio y la dejó sin agua desde hace 4 años.

“Es algo ilógico porque yo creo que ningún conjunto habitacional consume tanta cantidad de agua”, reclamó Carla.