Pasajes aéreos Lima-Arequipa bordean los 500 dólares por Perumin

Por: Roberth Orihuela Q.

Perumin 35 es el cónclave de mineros que se reunirán en Arequipa del 26 al 30 de setiembre.

Miguel Cardozo, presidente de Rumbo a Perumin, estima la participación de 150.000 convencionistas. Este flujo de turistas dejará más de 80 millones de soles en movimiento económico para la ciudad. Esto es bueno para los operadores turísticos, pero provoca dolores de cabeza en ciudadanos que viajan en esas fechas. Los vuelos aéreos están repletos. Los pocos pasajes disponibles se triplicaron.

Un boleto regular Arequipa- Lima, ida y vuelta, está entre los 100 o 125 dólares. En algunos casos podría llegar hasta los US $ 150. Pero ahora por las fechas de Permín se venden entre los US $ 300 y US $ 500. Ello sucede, a pesar del aumento de frecuencias, explica el pastpresidente de la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo (AVIT), Jorge Valderrama. La capacidad hotelera también está al tope, muchos optaron por alquilar casas o departamentos mediante la aplicación AirBnB.

“En la región tenemos 5.000 camas aproximadamente y sabemos que todas están reservadas”, indicó Valderrama.

Los convencionistas-dice el representante- llegan acompañados de su familia. “Muchos se quedan en la ciudad algunos días más para hacer turismo junto a sus familias”, añade.

Todo acondicionado

El presidente de Rumbo a Perumin , confirmó la presencia de participantes de Europa, Norteamérica y hasta Australia. Habrá tanto expositores en el Extemin, que es un evento donde se ofertan servicios mineros y en la cumbre.

Cardozo señaló que ya tiene casi todo listo para Perumin 35. Las obras mayores están culminadas y también la instalación de los stands de exposiciones en el campo ferial de Cerro Juli. Esta semana deberían ingresar algunas de las empresas expositores para hacer obras menores de acondicionamiento de algunos stands donde se mostrarán diversas maquinarias.

De igual forma, el representante de Perumin, explicó que se han hecho ampliaciones en diversos espacios para acoger a los visitantes. Resaltó que habrá el doble de servicios higiénicos que necesitarán para que no haya ningún inconveniente. También Perumin contará con restaurantes de calidad. Además ya están tramitando todos los permisos respectivos, con el fin de no tener ningún retraso.

Para la clausura de Perumin está anunciada la presencia del presidente de la república, Pedro Castillo. Aunque el mandatario aún no confirmó su asistencia.

Aún hay pases para visitar Perumin

Miguel Cardozo resaltó que el evento minero también es para la comunidad. Los precios de los pases tienen un ranking dependiendo de la procedencia y condición del visitante. Un docente o estudiante podrá adquirir una entrada a US $ 360 y US $ 220 respectivamente. Pero esto trae muchos beneficios, como asistencia a la Cumbre. Minera y el Foro TIS, con traducción simultánea, también a conferencias comerciales, acceso a todas las conferencias en línea, material de trabajo, ingreso al Extemin y hasta certificado de asistencia. La compra se puede hacer a traves d ela web de Perumin 35.