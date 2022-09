Metropolitano: congestión vehicular continúa por obras de ampliación en av. Túpac Amaru

Este jueves 1 de septiembre iniciaron los desvíos por obras del Metropolitano, lo que generó congestión vehicular en la avenida Túpac Amaru pese a que las autoridades anunciaron con anticipación la medida.

Nuestra reportera de La República presentó cómo se encuentra el panorama en el cruce de las avenidas Zinc con Santa Rosa, Rosa América con Metropolitana, entre otros, en Comas. Asimismo, los conductores descargaron sus molestias porque contaron que permanecen en el lugar más de 45 minutos.

Incluso, se observó en el video que los alimentadores del Metropolitano también cuentan con el problema para circular.

“Estoy esperando más de una hora, yo siempre trabajo por aquí, antes me demoraba como 5 min. En toda la mañana solo he hecho 15 soles, ni para mi menú ha salido. Ellos hacen lo que quieran, a mí no me han avisado nada sobre esto”, declaró un taxista a nuestro medio.

En tanto, una madre de familia se mostró molesta debido a que estaba atrapada en el taxi por obras de ampliación del tramo norte del Metropolitano.

“Estoy regresando desde el colegio a mi casa porque mi hijo se encuentra mal de salud y estoy aquí desde una hora. Esto no es posible, que haya una emergencia o una ambulancia aquí no pasa. No es para que cierren las calles como a ellos se les antojen, deben hacer un plan o algo. Todo es un desastre”, manifestó.

Conductores permanecen atrapados en el congestionamiento tras obras del Metropolitano. Foto: Gianella Aguirre/URPI-LR

La Municipalidad de Lima, a través de un comunicado, señaló que el plan de desvíos comprende la restricción vehicular (por etapas) en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Naranjal, en el óvalo conocido como ‘La 50′, ubicado entre los distritos de Comas, Independencia y Los Olivos.

Asimismo, la ATU publicó en Twitter que se registra tardanza en la llegada de los servicios del Metropolitano en el terminal Naranjal, en Independencia. A su vez, indicó que esta situación es debido a una congestión por desvíos en la zona.

“Personal de la ATU trabaja para agilizar el tránsito”, precisó la publicación en su cuenta de Twitter.