Madre denuncia la muerte de su hijo de 15 años tras sufrir caída durante clase de educación física

En Huancayo, una madre de familia denunció que su hijo de 15 años perdió la vida luego de sufrir una caída durante la clase de educación física en su colegio. La mujer reclama que se esclarezcan las causas del deceso, ya que el adolescente no tenía enfermedades previas ni malestares el día en que lo envió a su escuela por última vez.

Además, la indignada mujer aseguró que las autoridades del plantel solo se comunicaron con ella por medio de una llamada telefónica, en la que le indicaron que el menor tuvo una caída mientras realizaba actividades deportivas en el Estadio Huancayo.

“Mi hijo no podía respirar, se le había tapado la respiración, se había desvanecido. El profesor le hubiera dado los primeros auxilios, lo hubieran llevado de emergencia a una clínica o a un hospital. Ha sido demasiado tarde”, afirmó.

Miriam Carhuamaca busca explicaciones por la muerte de su hijo, pues el hospital tampoco le ha dado mayores informes.

“Yo quisiera indagar con los alumnos, quiero indagar con ellos para saber cómo ha sido, cómo estuvo él en el momento que se ha caído, qué síntomas ha tenido, ellos deben saber, sus compañeritos. Tiene una raspada grande en el pecho, demasiado grande”, acotó.

La progenitora también resaltó las deficiencias de la prestación de auxilio en los centros médicos de la región. “Primero lo llevé a El Carmen, no me han querido atender, lo llevé al Daniel Alcides Carrión, ahí no me ayudaron ni a bajar a mi hijo. El guachimán que estaba de turno me dijo: ‘Ahí está la camilla señora”. Luego no me quisieron atender rápido”, continuó.

En el nosocomio, los exámenes médicos confirmaron que el escolar tenía lesiones graves. “En la ecografía vieron que tenía un sangrado, supuestamente tendrían que haberlo intervenido rápido, pero el médico me dijo que no, primero le iban a sacar una tomografía. Me dijo que se sentía mal, lo llevamos al baño, se desvaneció y ahí quedó todo”, lamentó.

El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial de Huancayo y los padres piden que el caso sea investigado. Por su parte, la UGEL intervino la institución donde los directivos se negaron a declarar.