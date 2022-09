¿Qué pasa con los cómicos ambulantes de Chabuca Granda? ¿Tienen permiso de la Municipalidad de Lima?

¿Qué sucede con los cómicos ambulantes? Edwin Aurora, conocido humorista, denunció por redes sociales a su colega de labores Pavel Muto, llamado como Mono Pavel, por suspenderlo tres meses de trabajo en el ruedo de la alameda Chabuca Granda, en el Cercado de Lima.

Tras este enfrentamiento, varios artistas salieron a declarar y respaldar a Aurora, debido a que no sería la primera vez que suceden este tipo de problemas. Meses atrás también se vetó a Lucky, otro cómico de la calle, quien fue presentado en el programa de “JB en ATV” como el nuevo jale.

¿Existe mafia entre los cómicos ambulantes por los espacios de la alameda?

Marco Antonio Stefano, conocido como Lucky a través de su cuenta de Instagram, insinuó meses antes que habría irregularidades dentro de la Asociación de Cómicos Ambulantes. Luego de estas declaraciones, fue vetado por un tiempo indefinido del ruedo de Chabuca Granda. Los usuarios de las redes sociales relacionaron este hecho por envidia de parte de sus compañeros por su ingreso al programa de Jorge Benavides.

El 23 de julio, Edwin Aurora publicó en Facebook una descripción que decía que estaba cansado de la situación con un video en el que sale Lucky declarando que no podía actuar en el ruedo debido a que metería en problemas a su amigo Caballito.

Tras varias advertencias, Edwin Aurora invitó a Lucky a su show en Chabuca Granda. Esta colaboración que se realizó fue publicada el último 27 de agosto en su canal de YouTube, espacio en el que se le escuchó decir: “Que sea lo que Dios quiera”.

Asimismo, Edwin indicó a La República que no existe una mafia en la asociación, sino que hay un mal manejo de la oficina de Cultura de la Municipalidad de Lima por los pocos espacios brindados y eso genera un conflicto con todos los artistas.

¿Por qué suspendieron tres meses a Edwin Aurora?

Según Edwin, la polémica de suspensión fue luego de que invitó al histórico anfiteatro a Marco Antonio, también llamado Lucky, para que participe en uno de sus eventos. También indicó que el mismo problema ocurrió cuando tuvo la intención de llevar al icónico artista de televisión Dany Rosales.

Asimismo, señaló que, luego de esta situación, llegó a tener problemas con el Mono Pavel, quien preside en la mencionada asociación, y que lo vetó temporalmente del área pública.

“Se visualizó la idea de que cada artista puede traer invitados. Los demás compañeros han estado trayendo a diferentes invitados, (pero) cuando yo quise traer el mío me dijeron: ‘Dany (Rosales) no puede, Dany está vetado acá porque Dany también habló mal de la Asocap’. (Pero) en ningún momento habló mal, Dany lo que dijo es que no le gusta el trabajo de tal y de tal porque esas personas hacen obscenidades”, comentó.

“Entonces el señor (Pavel) se molestó con Dany y, como él está molesto con Dany, ya nadie puede trabajar con Dany. Ese es el tema: se llevan por el caso personal”, agregó el cómico urbano.

¿Edwin formará nueva asociación de cómicos ambulantes?

Edwin Aurora, en una entrevista con La República, expuso que formará su propia asociación de cómicos ambulantes, en la que recibirá artistas emergentes a nivel internacional y así brindará oportunidades a los nuevos talentos.

Dany Rosales respalda a Edwin Aurora

Dany Rosales salió al frente en sus redes sociales para solidarizarse con Edwin Aurora y, a través de un video, manifestó estar sorprendido de enterarse de que tres cómicos (Puchito, Mono Pavel y Fosforito) tienen rechazo hacia él y su trabajo.

“La hipocresía es grande. Según ellos dicen, es porque he hablado mal de la asociación. Yo jamás he hablado del señor Mono Pavel y nunca dije su nombre”, afirmó en el video.

Kike Suero apoya a Edwin Aurora

Tras el conflicto entre Edwin Aurora y Mono Pavel, el humorista Kike Suero se pronunció en un video en el que respaldó a su colega y se refirió al clip con Lucky, el cual habría sido la causa de la suspensión de 90 días.

¿Qué respondió Mono Pavel ante esta situación?

Mono Pavel afirmó que la decisión de la suspensión de tres meses de Edwin Aurora en el anfiteatro de Chabuca Granda se tomó en conjunto con la Asociación de Cómicos Ambulantes.

“Hay una directiva. Yo no tengo que ver nada. No sé qué problema ha tenido el hombre y no sé por qué se la agarra contra mí”, dijo en sus redes sociales.

Asimismo, acusó a Edwin de hacerse “la víctima” ante la suspensión y precisó que los usuarios lo están atacando por ese motivo.

“La gente me está dando en las redes sociales cómo si fuera el malo, agresivo, un matón. Yo no soy así (…). No te hagas la víctima”, le indicó. A su vez, trató de ponerlo en evidencia al traer a colación la denuncia pública que se hizo contra él en el programa “Nunca más” de Andrea Llosa, en 2015, por incumplir con sus obligaciones como padre.

Cómico Puchito responde ante presuntos abusos en asociación

Cesar Humberto Mori, conocido como Puchito, respondió sobre los presuntos abusos y negó mafia en la Asociación de Cómicos Ambulantes de la alameda Chabuca Granda tras polémico enfrentamiento entre Edwin Aurora y Mono Pavel.

Usuarios exigen a la MML que los desaloje

Debido a este problema, los usuarios de las redes sociales pidieron a las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que los desalojen debido a que no sería la primera vez que surgen estos desacuerdos entre los cómicos en dicho lugar. Además, denunciaron inseguridad ciudadana en los alrededores.

“¿Ellos construyeron la Chabuca? ¿Son dueños? ¿Hasta cuando van a seguir ellos controlando la Chabuca?”, “Ahora lo que veo ahí es una mafia”, “No van a parar hasta que los saquen de ahí”, “No más cómicos en la Chabuca”, “Se tiene que cerrar, muchos problemas”, detallaron en las redes sociales.

¿Los cómicos ambulantes tienen permiso de la Municipalidad de Lima?

La Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima articula y organiza una programación mensual en los anfiteatros de la alameda Chabuca Granda a partir de la solicitud de 8 asociaciones inscritas en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS), entre ellas la Asociación de Artistas Cómicos Urbanos Internacionales (Aacuin) integrada por 29 miembros.

El horario para los artistas urbanos puedan trabajar es de lunes a viernes de 3.15 p. m. a 11.00 p. m. Por otro lado, en los feriados, sábados y domingos es de 1.00 p. m. a 11.00 p. m. Dicho itinerario se modifica mensualmente por la Gerencia de Cultura.