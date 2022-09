Barranco: joven denunció ser víctima de tocamientos indebidos en discoteca Noise

A través de las redes sociales se viralizó una denuncia hacia la discoteca Noise de Barranco. La víctima, Sofía Tuesta, una joven estudiante de psicología, indicó que cuando acudió al local nocturno el último 26 de agosto fue tocada indebidamente por un sujeto que se encontraba en uno de los boxes contiguos al de ella. Sin embargo, y pese a que acudió al personal de la discoteca para advertir lo sucedido, no logró que retiraran al sujeto del lugar.

“Yo estaba yendo al baño cuando pasé por su lado, él se encontraba en uno de los boxes, me tocó uno de mis pezones. Volví hasta donde estaban mis amigas para contarles lo que me había pasado y las dos me dijeron que también las había tocado, incluso a una la jaló para meterla a su box”, contó angustiada, recordando lo que había vivido.

Sin embargo, la historia no queda ahí, pues cuando se acercó al personal de seguridad de la conocida discoteca barranquina, la mujer solo atinó a llevarla hasta donde se encontraba su agresor para que este explicara lo sucedido y le pidiera disculpas.

“Busqué a la VIP (seguridad) para decirle lo que había sucedido y me dijo ‘sígueme’. Me llevó hasta donde estaba mi agresor, le explicó lo que pasó a él. El señor estaba tomando y solo atinó a decir que me había confundido con otra amiga y me pidió disculpas. Yo le dije a ella que eso no bastaba, que lo retirara de la discoteca, pero ella, en todo momento, me repetía que ya me había pedido disculpas”, relató.

Sofía ya no se sentía segura en el lugar, por lo que pidió a sus compañeras irse. Al día siguiente, quiso hacer su denuncia pública con la finalidad de encontrar justicia y de que a nadie le pase lo mismo que a ella. Además, de escribir a la página de la discoteca para que la ayudaran a identificar a su agresor, pero lo que le respondió la encargada del área de marketing terminó por indignarla aún más.

Sofía denunció acoso por parte de la encargada de marketing de la discoteca Noise. Foto: difusión

“Yo escribí el sábado a la discoteca y compartí lo que me pasó en mis redes sociales. Luego la jefa de marketing me escribió, me llamó en reiteradas oportunidades y me dijo que ellos tenían un protocolo, pero que no se había realizado correctamente en ese momento. Que no podían despedir a la chica (VIP) porque era venezolana y tenía que llevar el pan a su casa, que iba a hacer todo lo posible por conseguir el nombre de mi agresor y que lo iban a vetar (...) luego me ofreció una botella, no sé de qué trago era, para que yo vuelva al lugar con mis amigas y pase un buen rato ”, denunció.

Finalmente, indicó que, luego de hacer pública su denuncia y al ver que la jefa de marketing de la discoteca Noise no estaba de acuerdo con lo que ella publicaba, se sintió hostigada por las constantes llamadas y mensajes que recibía por parte del personal del local nocturno.

La República intentó comunicarse con la encargada del área de marketing de la discoteca Noise de Barranco para obtener su versión de lo sucedido, sin embargo, nos indicó que se comunicaría con su superior para poder pronunciarse. Hasta el cierre de la nota, no hubo comunicación alguna.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).