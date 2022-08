Joven que presuntamente robó un televisor es castigado por su madre

Un grupo de ronderos del distrito de Morales (San Martín) ordenó a la madre de un joven de 22 años que lo castigara con 10 chicotazos, luego de que este fuera capturado por robar un televisor.

Luis Cachique Sangama (22) fue detenido por personal de las rondas urbanas del sector La Planicie, luego de ser detenido por robar un televisor de 32 pulgadas a un vecino de la localidad.

Después de la intervención, los ronderos llevaron al joven a su vivienda, donde le contaron a su progenitora lo sucedido y le ordenaron que le propinara 10 chicotazos por cometer el delito.

“No es castigo, es disciplina. No le tenga pena, señora, dele nomas a su hijo. Nosotros no te vamos a golpear, será tu madre la encargada para que recapacites. Aconséjele a su hijo para que no vaya por estos pasos del mal”, expresó el presidente de la ronda urbana, Humberto Saavedra.

La madre de familia cumplió con lo solicitado y pidió a su hijo que se dedique a trabajar si desea conseguir dinero. Luego, el joven se arrodilló y le pidió disculpas a su madre, por orden de los ronderos.