Hospital Almenara brindó más de 4.000 terapias de aprendizaje y lenguaje a niños durante la pandemia

Durante la pandemia, el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del hospital Guillermo Almenara de EsSalud realizó más de 4.000 terapias de aprendizaje y lenguaje a niños que presentan problemas para pronunciar, estructurar oraciones o comunicarse, entre otros trastornos, lo cual incidió en la mejora de sus procesos de formación y desarrollo.

La doctora Paola Pichilingue, médico rehabilitador del referido nosocomio, explicó que la terapia de aprendizaje es una actividad que se realiza para mejorar las condiciones de aquellos niños que tienen algunas dificultades en la lectoescritura, el cálculo y el razonamiento.

Precisó que estas dificultades se presentan con mayor frecuencia en menores con alguna patología, como trastorno de espectro autista (TEA), discapacidad intelectual y déficit de la atención.

Refirió que la terapia de lenguaje permite evaluar, diagnosticar y tratar a los menores que presentan alteraciones en la voz, habla, audición, lenguaje y aprendizaje.

“Existe una relación muy estrecha entre las dificultades del lenguaje y las de aprendizaje, por cuanto si un niño tiene problemas en pronunciar, estructurar sus oraciones o comunicarse, es factible que también va a presentar inconvenientes para la lectoescritura”, anotó.

Signos de alerta

La especialista consideró fundamental detectar tempranamente estos trastornos para aplicar las terapias y, de esta manera, disminuir dichas condiciones.

Los padres, en casa, deben estar observando a sus hijos para detectar algún signo de alarma o trastorno, por ejemplo, si su niño no responde el llamado por su nombre, si no fija la mirada y si no sigue las indicaciones.

Pichilingue apuntó que, si el menor no está pronunciando adecuadamente las palabras, si no logra estructurar sus oraciones de manera correcta o no puede comunicarse, estamos ante algunos signos tempranos de alteraciones del lenguaje.

“Si un niño presenta algunos de estos aspectos, los padres deben llevarlo al pediatra, quien luego de la evaluación los referirá al servicio de rehabilitación para que reciban las terapias respectivas”.

La doctora señaló que también se brindan actividades dirigidas a los padres de niños con sospecha o diagnóstico de autismo entre 2 a 4 años, con quienes se desarrolla talleres virtuales denominados escuela para padres, en los que se les brinda información y actividades que permitan mejorar la condición de sus hijos.