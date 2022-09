Convención Minera en Arequipa: se triplica precio de pasajes aéreos para la última semana de setiembre

Roberth Orihuela Q.

Arequipa. Perumin 35 está causando gran expectativa en diversos sectores del ámbito minero y académico. De acuerdo con Miguel Cardozo, presidente de Rumbo a Perumin, se espera que en toda la semana del 26 de setiembre al 1 de octubre acudan más de 150.000 personas a Cerro Juli, donde se desarrollará el evento minero.

La Convención Minera, considerada como la segunda más importante del mundo, según explicó Cardozo, generará más de 80 millones de soles en movimiento económico para Arequipa.

Sin embargo, no todo es bueno. S ucede que ya casi no hay pasajes para vuelos aéreos que permitan llegar a Arequipa, días antes y durante la semana de la Convención Minera . El precio de los tickets incluso se ha triplicado dependiendo de la línea aérea, indicó el expresidente de la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo (AVIT), Jorge Valderrama. Además, ya no hay habitaciones en los hoteles, por lo que muchos optan por alquilar casas o departamentos.

Un pasaje regular para viajar entre Arequipa y Lima, ida y vuelta, está entre los 100 o 125 dólares. En algunos casos, podría llegar hasta los US$ 150, pero ahora, explicó Valderrama, se venden entre los US$ 300 y US$ 500.

“Esto a pesar de que las empresas han aumentado el número de vuelos que llegan a la ciudad para esa semana, justamente previendo Perumin. Esperamos que aumenten más viajes, pero lamentablemente no podemos hacer mucho, porque todo se rige bajo la premisa de la oferta y la demanda. No debería ser así, porque muchos llegan descontentos por estos incrementos”, concluyó.