Comunidades nativas Kukama Kukamiria protestan por falta de agua, centros de salud y escuelas

Desde el 25 de agosto pasado, comunidades nativas Kukaka Kukamiria acatan una medida de fuerza en la localidad loretana de Concordia, capital del distrito de Urarinas, ante el abandono del Estado y en demanda de servicios básicos como agua, electrificación, veredas, construcciones de carreteras, así como el diálogo con las empresas petroleras cercanas a sus distritos.

Por ese motivo, la Asociación de Comunidades Nativas Kukama Kukamiria (Aconakku) realiza un control territorial de manera indefinida, así como un bloqueo en el río Marañón, por el cual detienen las embarcaciones por más de cuatro horas. “Se encuentran detenidas, y aún no hay ninguna respuesta del Estado. El río está bloqueado”, señaló el teniente gobernador de Concordia, Fredy Curitima, a La República.

Entre sus demandas, que cuentan con el respaldo de más de seis comunidades, figura la implementación y presupuesto para un establecimiento de salud en Concordia, la creación de un instituto, la instalación de un grupo electrógeno, la construcción de una carretera, de un colegio emblemático, así como de una pista peatonal. También piden un puesto de salud para comunidades como Santa Rosa de Airico, un colegio inicial para Nuevo Curhuinsi de Airico, o agua en las comunidades nativas de Berlín y Buenos Aires. “Nosotros sacamos agua del río Marañón, contaminado. De ahí sacamos, de ahí tomamos. No tenemos de dónde más tomar. Por eso, de ahí vienen las enfermedades, el dengue, la diarrea”, dice Curitima.

También detalla que el único colegio de Concordia, César Vallejo Mendoza 60534 , se encuentra en precarias condiciones, a pesar de sus pedidos de hace más de una década. “No tenemos nada de infraestructura, es pésima. El Estado no cumple. El gobierno local y regional no nos hace caso. Hace dos años se hizo otra medida de fuerza, pero no hubo cambios en el colegio. Ahora lo volvemos a hacer para ser escuchados”, agrega.

Los servicios básicos son derechos que deben ser garantizados por las autoridades. Sin embargo, subraya Aconakku, existe poca atención a la población en salud, educación e infraestructura. “Hay incumplimiento de parte de los gobiernos locales, regionales y nacionales”.

Por ello, piden la presencia y la urgente atención del jefe del gabinete Aníbal Torres; del gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, del alcalde de la municipalidad distrital de Urarinas; así como de Rocío Mendoza Rodríguez, secretaria de gestión social y diálogo de la PCM.

Hay que recordar que, desde años anteriores, en la localidad de Concordia se denunciaba los constantes derrames de petróleo del Lote 8. “Hoy las empresas no nos brindan nada, ningún apoyo, ni trabajo. Más bien, nos contaminan”, agregan los dirigentes. Cerca de sus sectores está el Lote 8 – Bateria 3 (Yacimiento Yanayacu), Pluspetrol.

Asimismo, el 2020, tres indígenas de la etnia Kukama Kukamiria perdieron la vida por heridas de bala tras protestas en la provincia de Requena. Aquella vez, reclamaban a la empresa PetroTal por la instalación de servicios básicos y mejores condiciones de salud.