Cercado de Lima: vendedor de emoliente fallece por deflagración de balón de gas en su vivienda

En el Cercado de Lima, un vendedor de emoliente perdió la vida tras la explosión de un balón de gas al interior de su domicilio. La víctima se disponía a salir de su vivienda alrededor de las 5.00 a. m. con su carrito de desayunos cuando ocurrió la explosión que causó su muerte.

Inmediatamente, los residentes de la quinta ubicada en la cuadra 5 de la avenida Teodoro Cárdenas alertaron a los bomberos para que atendieran la emergencia. Los hombres de rojo aplacaron el fuego; sin embargo, ya era demasiado tarde para el joven trabajador. Además, los familiares también resultaron con quemaduras de gravedad.

“Han estado cocinando. Hubo una fuga de gas y, aparentemente, no se han dado cuenta; (luego) hubo una explosión. Producto de esto, una persona se cayó y lo alcanzó el fuego. Hay un fallecido”, aseguró el comandante Miguel Gallegos.

“La cocina sufrió daños, las flamas estaban en el techo. Hubo fuego, pero hemos actuado rápidamente”, añadió la autoridad bomberil de la compañía N°4 de, en diálogo con América Noticias.

Por su parte, uno de los vecinos dio su testimonio de lo sucedido y lamentó no poder ayudar a los afectados. “Fue a las cinco de la mañana más o menos. Yo estaba despierto y escuché la explosión, pensé que era una llanta, pero cuando me percato de que era en la vivienda, me acerco para ver en qué puedo ayudar; tengo experiencia como bombero en Venezuela. Como la casa no tenía extintores, traté de agarrar a la persona que se estaba quemando, no pude hacer nada, me tuve que retirar y esperar a que lleguen las personas capacitadas para hacer la labor”, señaló.