Autodema: en 5 meses debe retomarse obras de Majes II

Por: Roberth Orihuela Q.

El expediente técnico Nº 2, que corresponde al sistema de distribución del agua para el proyecto de irrigación Majes Siguas II, debe ser aprobado en un plazo máximo de dos meses. El gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Arturo Arroyo Ambia, explicó que la empresa supervisora y la entidad están evaluando el expediente que presentó la empresa española Cobra, único miembro del Concesionario Angostura Siguas. Además, la empresa está terminando de ultimar detalles para el reinicio del proyecto, que debería darse antes del fin de año.

Luego de la firma de la Adenda 13, que se dio el 12 de julio pasado en Lima, tanto Autodema como Cobra asumieron ciertas responsabilidades que deben cumplirse de acuerdo a un cronograma. Por el lado de la empresa, debía presentar el expediente técnico Nº 2, que sustenta todas las obras que se realizarán para la distribución del agua en las más de 38 mil hectáreas que corresponden a las pampas de Siguas. Desde la bocatoma de Lluclla hasta el sistema de distribución por tuberías que propusieron.

“Estamos en plena evaluación del expediente técnico, donde están las condiciones de la adenda 13. En unos dos meses, como máximo, debe estar aprobado. Por otro lado, el concesionario está haciendo el acondicionamiento de los campamentos, principalmente en Pusa Pusa, para reiniciar las obras de la represa de Angostura lo más pronto posible”, acotó el gerente de Autodema.

Además de eso, la empresa Cobra está realizando el mantenimiento de las vías que conducen hasta el campamento y también de la tuneladora. Esta máquina, explicó el funcionario, se encuentra en buenas condiciones, aprobada por la supervisora que realizó una inspección. “Ya tienen que ir dando el mantenimiento respectivo. En cinco meses deben reiniciar la construcción del túnel”, informó Arroyo Ambia.

En tanto, el supervisor especializado, conformado por las empresas Nippon Koei Co Ltd y Nippon Koei Latin America - Caribbean Co Ltd, está a la espera de una cuarta adenda a su contrato. El gerente de Autodema explicó que durante este año se firmó una tercera adenda que sirvió para extender su contrato hasta noviembre, con el fin de que evalúen los expedientes antes del reinicio de las obras mayores. “La próxima adenda será de uno US$ 9.5 millones, pero estos serán asumidos por el concesionario, para que se supervise las obras, que tomarán 4 años. Nosotros (Autodema) solo debemos medio millón de dólares al supervisor”, explicó.