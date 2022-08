Arequipa: alcalde Candia no retirará a gerente que usaba patrullero para su traslado

Arequipa. El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, respaldó a su gerente de Seguridad Ciudadana, Coronel (r) Diego Chirinos y aseguró que no lo retirará del cargo. La semana pasada el funcionario fue detenido por la Policía cuando un patrullero lo recogía de su domicilio para trasladarlo a su centro de labores. Lo acusan por el presunto delito de peculado de uso.

“Nosotros usamos siempre el criterio de racionalidad, no se trata de judicializar todas las conductas. Al gerente lo recogían 4.45 de la mañana de su hogar y lo llevaban a su trabajo. Mientras no se investigue, no vamos a tomar ninguna decisión”, indicó Candia.

El burgomaestre agregó que las juntas vecinales de diversos distritos expresaron su respaldo a Chirinos. Además, también le alcanzaron firmas de la mayoría de serenos mostrando también su apoyo al funcionario que ahora es investigado por la fiscalía.

Protesta de vecinos

Vecinos de la urbanización Santa Rosa, en el distrito de Mariano Melgar, protestaron el último martes por la obra Bicentenario. Denunciaron retrasos en los trabajos y el abandono de una de las calles donde se retiró la capa asfáltica, generando incomodidad en ellos por el polvo que se levanta con el paso de vehículos.

También se quejaron por el tráfico vehicular que ha generado el cierre de la avenida Jesús.

Sobre ello, Candia anunció que en un plazo de 15 a 20 días habilitarán el anillo vial que conecta la avenida Internacional con el pasaje Ronda La Isla. De esa forma se busca descongestionar el tráfico en la zona.