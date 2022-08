Áncash: trabajadora devuelve gran suma de dinero que se le cayó a una clienta

Gran ejemplo. Una trabajadora del restaurante Ají Seco, ubicado en el distrito de Huaraz, devolvió una gran suma de dinero que se le había caído a una de las comensales del lugar.

“Entro al baño del local y veo que en el suelo había un fajo de billetes, lo cogí y recordé que antes que yo había ingresado una clienta. Cualquier otra persona se los hubiera quedado, pero si hacía eso me iba a sentir mal, así que decidí devolverlo a su dueña”, explicó la trabajadora Virginia Huánuco Villacaqui para el noticiero “Primera edición”.

Virginia Huánuco fue reconocida por su acto honrado. Foto: captura de vídeo - Primera Edición

La comensal, docente del colegio Mariscal Luzuriaga, agradeció el gesto de honestidad, pues no se había percatado de que se le había caído dinero.

“Yo, la verdad, no me había dado cuenta hasta que la chica me llamó y me entregó todos los billetes. Estoy infinitamente agradecida con ella”, expresó.

De la misma forma, el dueño del restaurante felicitó a Virginia Huánuco y destacó su honrada acción.