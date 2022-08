Madre pide apoyo para su menor que sufre del complicado síndrome de Ehlers Danlos

Con la esperanza de darle una mejor calidad de vida a su hija, hace ocho años, Luzmila Sayado Cruz dejó su natal Morropón en Piura y se mudó a Lima. Ella desea que su pequeña Dayra Leidy pueda ser tratada en el Hospital del Niño. Sin embargo, la salud de la menor empeoró debido a que sufre del síndrome de Ehlers Danlos que no le permite caminar. Actualmente, son tantos los gastos a cubrir que la madre debe acampar en los exteriores del nosocomio viviendo con el temor de que en cualquier momento la desalojen.

Desde los 2 años, Dayra presentaba diferentes patologías; una vez en Lima ella entró a terapias y cuando era una adolescente parecía haber mejorado. No obstante, el año pasado ella entró caminando al centro de salud, pero ahora solo se moviliza en silla de ruedas.

De acuerdo a su madre, la menor de 14 años tiene constantes dolores en la espalda, inflamaciones, vómitos y sangrados ocasionados por la fibromialgia y el síndrome que es considerado como poco común.

PUEDES VER: Turistas fueron captadas bañándose en parque arqueológico de Tipón en Cusco

“ Esta es una enfermedad rara que acá en el Perú está olvidada, no encuentran la cura . Me da bastante pena ver a mi hija sin poder caminar. Todas mis cositas que tuve las vendí para comprar sus pañales y vivir cerca en un cuarto alquilado, pero que ya no pude pagar, por eso me vine acá, a las carpas”, sostuvo Luzmila a este medio.

Según la entrevistada, los especialistas solo le pueden ofrecer estabilizar las distintas enfermedades que van agravándose, como la gastritis que sufre, pero no le dan más esperanzas. Además, cada mes gasta entre 500 a 1.000 soles solo en terapias, pastillas y pañales. Asimismo, uno de los médicos le pidió que tome un tratamiento en Chorrillos; sin embargo, la apoderada no puede costear el traslado de Dayra hasta ese distrito.

Ante este panorama, Luzmila, que se gana la vida vendiendo golosinas, pide ayuda para poder seguir costeando lo básico para su hija, que en estos días podría ser dada de alta, pero no tienen donde quedarse más que una carpa en los exteriores del nosocomio.