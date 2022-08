Tumbes: crimen de ‘Angelito’ se habría producido por cupos en obras de construcción civil

Tumbes. Tras el asesinato de un obrero de construcción civil, la PNP determinó que el occiso estaba ligado a un sindicato de construcción y habría tenido una discusión con dirigentes, lo cual sería la causa del crimen por encargo.

Las investigaciones de la Policía detallan que el móvil del crimen de Ángel Augusto Zapata Alburqueque (30), conocido como ‘Angelito’, estaría basado en un ajuste de cuentas. De acuerdo con las indagaciones, el fallecido habría mantenido una discusión con algunos dirigentes respecto a puestos de trabajo en una obra del centro poblado La Palma, en el distrito de Papayal, provincia de Zarumilla.

La PNP continúa investigando el crimen. Foto: PNP

La PNP no descarta que bandas criminales, tales como Los Pollos y Los Bolongos, hayan presionado para colocar a ‘obreros fantasmas’ —una modalidad utilizada para el cobro de cupos en obras públicas—, con lo que no habría estado de acuerdo la víctima, quien no tenía antecedentes policiales.

Los agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) accedieron a un vídeo en el que se observa la fuga de los sicarios que acabaron con la vida de Zapata Alburqueque el último viernes, cerca al parque del asentamiento humano Los Ángeles, en el distrito de Tumbes.