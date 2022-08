SJL: adulta mayor de 70 años incendió su casa para evitar desalojo por crédito hipotecario

En San Juan de Lurigancho, una adulta mayor decidió prender fuego a su vivienda en su desesperación para evitar ser desalojada por agentes de la Policía Nacional. La mujer asegura que la entidad Scotiabanck remató su propiedad por 27.000 dólares al retrasarse en los pagos de un crédito hipotecario.

“A pesar de que yo cancelé, ponen de remate mi casa, me pidieron más plata, yo dije ‘pero ya he cancelado, por qué quieren más plata’. Me dijeron que era para no vender mi casa a pesar de que ya la vendieron”, lamentó la mujer de la tercera edad en diálogo con Panamericana.

Los problemas de la señora Bertha iniciaron, según narró, cuando solicitó a la mencionada entidad bancaria un préstamo de 70.000 soles y, para ello, hipotecó su domicilio. Ella afirma haberse accidentado, por lo que se retrasó en los pagos durante tres meses y tuvo que cancelar intereses.

Ante esta situación, el banco habría rematado el inmueble y la persona que lo compró sería Esther Camacho. “La vivienda estaba a nombre de otra persona, mi abogado solo me sacó plata y la benefició a ella”, denunció la septuagenaria.

La nueva dueña llegó hasta la casa para intentar desalojar a Bertha y a su hija; sin embargo, ellas prendieron fuego en el interior y se negaron a salir. “Vinieron portatropas, como si yo fuera delincuente, un montón de matones encapuchados, en mi desesperación, en cualquier momento me van a sacar”, insistió la afectada.