Policía extorsionó a su pareja con S/ 15.000 a cambio de no publicar videos íntimos

Sobre José Rivera Ninamanco, suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, cae una grave denuncia por haber estafado y extorsionado con más de 15.000 soles a quien en un momento fue su pareja. La mujer ha manifestado que este sujeto la amenazó con publicar contenido íntimo de ella si es que no le entregaba el exorbitante monto.

De acuerdo con el testimonio de la agraviada, poco a poco este agente policial le iba pidiendo favores aprovechándose del vínculo sentimental que había entre ambos. Es así que la joven le prestó su laptop y sacó un préstamo bancario para que pueda cubrir los gastos de un supuesto proceso que este tenía .

“Tiene en su posesión mi laptop, claro, porque yo confiaba en él, se la di. Además, me pidió esos S/ 6.000 diciendo que tenía un proceso, por eso yo se lo presté de inmediato, pues era urgente. Pero me estafó, porque cuando fui a su trabajo me dijeron que eso no era cierto y que él, actualmente, está laborando y no tiene ningún problema ”, sostuvo la víctima a Panamericana.

Tras todos estos hechos, Ninamanco, quien ejerce funciones en la central de emergencia del 105 de la avenida España, se negó a devolverle todo lo prestado y empezó a agredirla psicológicamente. Además, al tener en su poder la computadora portátil, el denunciado empezó a extorsionarla con publicar las fotos y videos íntimos que encontró.

Cuando la fémina intentó denunciar estos hechos, los oficiales la derivaron a la Inspectoría, pero ahí le dijeron que el dinero ya estaba perdido y que no podrían ayudarla.

La afectada relató que, a pesar de contar con los vouchers de las transferencias y otras más pruebas, no ha obtenido justicia.