Feriado 29 de agosto: ¿qué instituciones públicas no atenderán este día no laborable?

Este 29 de agosto fue declarado día no laborable para el sector público en Perú. Algunas instituciones acatarán esta medida, que luego tendrá que ser compensada con un día más de trabajo durante su jornada laboral, previo acuerdo con su empleador. Sin embargo, hay entidades que decidieron no acatarla para no verse perjudicadas.

En la siguiente nota de La República te contamos qué instituciones no atenderán este 29 de agosto para que lo tengas en cuenta y evites percances.

¿Qué instituciones públicas no atenderán este día no laborable?

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp): a través de un comunicado, la institución indicó que no atenderá este lunes 29 y martes 30 de agosto.

Sunarp no atenderá este 29 de agosto. Foto: Sunarp

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) : la entidad comunicó que este lunes 29 de agosto solo habrá atención para trámites y entregas de DNI en algunas de sus sedes. En el siguiente la entidad comunicó que este lunes 29 de agosto solo habrá atención para trámites y entregas de DNI en algunas de sus sedes. En el siguiente link puedes ver qué oficinas atenderán.

Reniec solo atenderá este 29 de agosto para trámites y entrega de DNI. Foto: Reniec

Banco de la Nación: a través de sus redes sociales, informaron que acatarán el feriado largo y reanudarán sus labores el 31 de agosto.

Banco de la Nación

¿Cuáles son las entidades públicas que sí atenderán este 29 y 30 de agosto?

El Ministerio de Salud ( Minsa ) indicó que sí atenderán emergencias médicas y áreas críticas en todos sus nosocomios.

El Seguro Social de Salud ( EsSalud ) dio a conocer que solo verán consultas por emergencias en sus hospitales. Mientras que la atención ambulatoria se reanudará el 31 de agosto.

La Superintendencia de Migraciones manifestó que atenderán con normalidad la expedición del pasaporte en todas sus sedes.