Arequipa: trabajadores textiles piden condonación de deudas que tienen con empresas

Decenas de trabajadores textiles, considerados vulnerables a la COVID-19, realizaron una marcha este lunes 29 en Arequipa para exigir al Congreso de la República aprobar el proyecto de ley N° 1097, que dispone la condenación de las deudas que tienen con sus empleadores.

El secretario general del Sindicato Textil en Arequipa, Andrés Flores Urquizo, recordó que, a inicios de la pandemia de la COVID-19, el Gobierno logró la aprobación de una ley que disponía que las empresas privadas sigan pagando con normalidad sus sueldos a los trabajadores vulnerables sin que laboren y, a cambio, ellos deberían posteriormente compensar ese pago.

Flores estimó que en Arequipa fueron más de 600 trabajadores de por lo menos cuatro empresas del rubro textil que se vieron beneficiados, pero que a la fecha cada uno ha acumulado una deuda mayor a S/ 60.000 con sus empresas.

“Los trabajadores están preocupados porque esa deuda crece, pero aún no pueden ir a trabajar. Tenemos compañeros diabéticos, con hipertensión o cáncer. Hace unos meses falleció un compañero que estaba preocupado por la deuda y retornó a trabajar, pero le dio un infarto. Pedimos que el Gobierno asuma esa deuda”, indicó Flores.

Su pedido está incluido en el proyecto de ley N° 1097 que impulsa la congresista Isabel Cortés y que este lunes debería de entrar a debate en sesión del Parlamento.

El dirigente agregó que actualmente tienen una prórroga para que todos los trabajadores vulnerables aún no retornen a trabajar hasta febrero próximo. “Una empresa podría cobrarse ese dinero negociando con el trabajador para que labore horas extras o le reduzca la gratificación. No solo hablamos de compañeros entre 50 a 65 años, también hay jóvenes de 30 o 40 años con enfermedades que no saben cómo pagar esas deudas”, finalizó Flores.