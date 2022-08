Arequipa: trabajadores “fantasmas” del GRA evitan responder cuestionamientos

La semana pasada La República publicó un informe en el que se pone en evidencia que en una obra de Camaná se incluyó de forma irregular a dos personas. Estos son Guadalupe Pacheco Llaiqui y César Parrillo Quispe ; ambos como supuestos operarios. Sin embargo, tanto el supervisor, como el residente de la obra, señalaron que no conocen a estas personas y que nunca acudieron a trabajar. Según informaron, Adriana Muñoz Mendiz, fue quien los llamó y les ordenó que hagan el acto irregular.

Muñoz Mendiz es una amiga de Leónidas Medina Ancasi, asistente personal de la gobernadora. Esta, además, es cuestionada junto a otras personas, miembros del círculo de baile, de Medina.

Este medio buscó a Pacheco Llaiqui y Parrilo Quispe en las direcciones que figuran en su DNI. En la casa de Parrillo Quispe nos atendió su hermano. Este aseguró que ya no vive en su casa y que se mudó a una asociación en el distrito de Cerro Colorado. Nos proporcionó su teléfono. Cuando lo llamamos, Parrillo solo atinó a señalar que toda comunicación se debía hacer con su abogado. “ Desde ahora le digo que ahorita estoy trabajando y todo se va a regularizar ”, dijo y cortó la comunicación.