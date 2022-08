Tumbes: detectan perjuicio de S/ 285.000 en obra de saneamiento en universidad nacional de la región

La Contraloría General detectó un perjuicio económico por 285.302 soles en la obra de mejoramiento del abastecimiento de agua potable, alcantarillado y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Tumbes – II Etapa. El proyecto inició su ejecución en diciembre de 2019, con un plazo de 90 días y un monto de contratación de 1 millón 315 mil 123 soles.

Según detalla el Informe n.° 005-2022-2-3550-SCE, el Comité Especial de Selección habría otorgado la buena pro a un consorcio que no cumplía con el requisito de calificación al no acreditar de forma fehaciente la experiencia solicitada para la ejecución de la obra.

Asimismo, la entidad fiscalizadora apuntó que se pagó por partidas ejecutadas parcialmente y por otras no ejecutadas, de acuerdo al expediente técnico. Las valorizaciones habrían sido avaladas por el supervisor de obra y elevadas al jefe de la Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento para su posterior pago, el cual no correspondería por no ir acorde al avance de la ejecución del trabajo.

En esa línea, la Contraloría señaló que, al cancelarse partidas incompletas y sin ejecutarse, se habría generado un pago en exceso por el importe de 162.541 soles. Sumado a ello, no se habrían cobrado 122.761 soles en penalidades por no cumplir dentro del plazo pactado, falta de documentación en obra, entre otros. Al no ser comunicados los hechos en la etapa debida, dio un total de 285.302 soles como perjuicio económico.

Entrega de obra

El reporte también señala que, el 13 de enero de 2021, el Comité de Recepción habría suscrito el acta de la obra sin realizar ninguna observación o anotación sobre el equipamiento y planos de replanteo, procediéndose a la liquidación de la obra y la devolución del fondo de garantía; todo ello cuando aún se realizaban trabajos, situación que habría sido verificada y registrada por personal de la Gerencia Regional de Control de Tumbes y el Organismo de Control Interno de la universidad.