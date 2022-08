Feriado 29 de agosto: ¿quiénes acatarán el día no laborable en el Perú?

Con el fin de programar una línea festiva de cuatro días seguidos de celebración para incentivar el turismo, el Gobierno declaró este lunes 29 de agosto como día no laborable para tomar un fin de semana largo. De esta manera, se extiende el descanso hasta el martes 30 de agosto, que es feriado por la conmemoración del Día de Santa Rosa de Lima. En este informe te explicamos quiénes asistirán a sus centros de trabajo y en qué condiciones.

¿Quiénes trabajarán el 29 de agosto?

Estas son las entidades y empresas privadas que están excluidas del día no laborable para garantizar el bienestar de la ciudadanía:

Servicios sanitarios y de salubridad

Limpieza y saneamiento

Electricidad

Agua, desagüe, gas y combustible

Sepelios

Comunicaciones y telecomunicaciones

Transporte

Puertos

Aeropuertos

Seguridad

Custodia

Vigilancia

Traslado de valores

Expendio de víveres y alimentos

¿Para quiénes aplica el día no laborable?

El Decreto Supremo 033-2022-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, señala que este día no laborable aplica tanto para el sector público como para el privado. Sin embargo, en el caso del privado deberá de haber un acuerdo por parte del empleado y el empleador. De no llegar a hacerse, se deberá trabajar con normalidad.

¿Se recuperarán las horas del feriado?

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo 033-2022-PCM, publicado con anterioridad en el Diario Oficial El Peruano, las horas dejadas de laborar durante el 29 de agosto serán compensadas en los 10 días inmediatos posteriores , o en todo caso se regirá bajo la decisión del titular.

29 de agosto: ¿colegios tendrán clases hoy?

En comunicación con La República, desde el Ministerio de Educación refirieron que los directores y docentes de cada centro educativo tienen los lineamientos necesarios para la toma de decisiones.

En ese sentido, si bien la norma dispone día no laborable para el sector público, cada colegio estatal decide si tener clases o no, debido a que las horas son recuperables. Es decir, de no haber clases de ese días, deberá ser recuperada.

Asimismo, las instituciones educativas privadas, como la norma lo indica, pueden optar por suspender su jornada escolar el 29 de agosto, pero no están obligadas a hacerlo.

Clases presenciales. Foto: Yolanda Goicochea / URPI

Días no laborales en el sector público

Los días no laborables durante el 2022 para el sector públicos a nivel nacional son: