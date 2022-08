Chiclayo: condenan a actual gerente general de la MPCH por caso de corrupción

El actual gerente general de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Marlow Oblitas Niño, fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de omisión de funciones. La sentencia se basa en hechos producidos por Oblitas Niño durante su ejercicio como funcionario de la Municipalidad Distrital de Mórrope durante el período 2015-2018.

Condenas

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que también se condenó con 6 años y 6 meses de cárcel efectiva a Hualberto Sandoval Supe, ex subgerente de Administración, por el delito de colusión. Silverio Valdera Sandoval, ex tesorero, también recibió 6 meses de cárcel suspendida, por el delito de omisión de funciones .

Al igual que Marlow Oblitas Niño, Enrique Echeverría Aldana recibió 4 años con 6 meses de prisión efectiva, por el delito de omisión de funciones, según un pronunciamiento de la Fiscalía de Lambayeque.

Hechos

En juicio oral, la fiscal provincial Ana Zegarra Azula precisó que los actos irregulares ocurrieron en la licitación de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico de los caseríos Positos, Tranca Sasape, Tranca Fanupe, Casa Blanca, Fanupe Barrio Nuevo, y anexos del distrito de Mórrope ”.

En dicha obra se presentó una carta fianza de fecha 22 de mayo del 2015, que vencía el 26 de agosto de 2015, emitida por el Banco Financiero, a solicitud de Anixter Jorvex SAC a favor de Construcciones Civiles S.A. Concisa S.A, por el monto de S/ 383.265,98. La carta fianza se entregó para garantizar el adelanto de materiales para dicha obra .

Sin embargo, la Municipalidad de Mórrope intervino la obra y resolvió el contrato con la empresa Concisa y quedaron obligaciones pendientes que no fueron realizadas por la referida empresa. Es así que se dispuso la ejecución de las cartas fianza, de las cuales una no se pudo ejecutar, pues no había sido renovada.

Imputación

Entre enero y diciembre de 2015, Silverio Valdera Sandoval, tesorero de la comuna de Mórrope, tuvo la custodia de la carta fianza n. °000414734289, y tenía que tramitar su renovación, sin embargo, no efectuó este proceso. De esta manera, la irregularidad del entonces funcionario impidió que la municipalidad cobrara dicho dinero.

Mientras Hualberto Sandoval Supo, subgerente de Administración, entre el 2 de enero del 2015 y el 28 de marzo del 2016, fue jefe inmediato de Silverio Valdera Sandoval, y tampoco efectuó la renovación del documento de garantía.

A Oblitas Niño se le atribuye concertar con Sandoval Supo y devolver la carta fianza a Enrique Echevarría Aldana, administrador de Anixter Jorvex en Chiclayo, para ser entregada al banco con el propósito de que no se pudiera ejecutar la carta fianza por falta de renovación, según la imputación fiscal.

De esta manera, según la acusación fiscal, cuando la carta fianza se tenía que ejecutar en el 2016 se generó un perjuicio a la Municipalidad de Mórrope, por S/383.265, 98.

Apelarán fallo

Tras conocerse la sentencia de más de cuatro años de prisión contra el funcionario del alcalde de la provincia de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, la defensa legal de Oblitas Niño dijo que apelará la decisión del Poder Judicial de Lambayeque, según fuentes confiables de este diario.

Ahora, el funcionario tendrá un período respectivo para apelar la condena una vez sea notificado físicamente. Allegados al servidor indicaron a este diario que interpondría recursos de apelación pues se considera inocente de cometer tal delito.