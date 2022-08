Agrupación Russkaya: vocalista revela que casi no tocan en boda de Mayumi y Roosevelt

El vocalista de la agrupación musical Russkaya, Ever Soncco, en comunicación con La República, contó que no iban a aceptar tocar en la boda de Mayumi Quispe Arenas y Roosvelt Nieto Cisneros debido a que tenían una presentación horas antes en el distrito de Capachica, en la región Puno, evento que terminaría alrededor de las 9 de la noche. Ellos temían que el cansancio no les permitiera cumplir con un viaje de cuatro horas y media hasta Sicuani y una posterior presentación.

Debido a la insistencia de la pareja, quienes llegaron hasta Azángaro en donde se encuentran las oficinas de Russkaya, con la finalidad de cerrar el contrato, aceptaron. Además, Mayumi les mencionó que no le importaba si llegaban a medianoche o a la hora que sea a su fiesta de matrimonio, solo que logren estar ahí.

Fue así que llegó el día y al terminar su presentación en Puno, los integrantes de Russkaya enrumbaron hasta Sicuani, a donde llegaron cerca de las 11.40 de la noche. Ever Soncco menciona con nostalgia que los novios les dieron la bienvenida con mucha felicidad y actuaron de buen corazón con ellos, brindándoles una cena caliente y hasta les ofrecieron energizantes para que luego de media hora pudieran subir al escenario.

Durante su presentación en la fiesta del matrimonio, cantaron, bailaron y se tomaron fotos con la pareja de novios y toda su familia.

El vocalista de Russkaya cuenta que la novia le pedía que tocaran “Boquita de caramelo”, una de sus canciones favoritas. Mayumi era una fiel seguidora de la agrupación, disfrutaba mucho también de “Quiero ser tu corazón”, tema que le cantaba a su esposo. Estuvieron 2 horas y 20 minutos en el escenario, porque la pareja les pedía que siguieran.

Al día siguiente, el 14 de agosto, la agrupación ya se encontraba en Arequipa para cumplir con otro show. Es ahí donde tienen una última comunicación con los recién casados, que les enviaron un audio a través de WhatsApp, agradeciéndoles por el evento.

Russkaya es la agrupación musical que Mayumi, Roosevelt, su familia e invitados disfrutaron en la fiesta de su boda. Foto: Composición LR/Russkaya/La República

El trágico 16 de agosto, fecha en que ocurrió el accidente de tránsito donde Mayumi, Roosevelt, su pequeño hijo Maxwell e integrantes de su familia perdieron la vida, la agrupación musical tenía una presentación en el distrito de Maranganí, en Cusco. Ever Soncco señala que no podían transitar con normalidad por la carretera debido a que ocurrió un accidente de tránsito. Nunca se imaginaron que se trataba de la familia con la que días antes disfrutaron en el escenario.

Se enteraron de la tragedia cuando llegaron a su destino y se encontraban en otro evento. Soncco ahora recuerda que ese día los músicos no podían asimilar la triste noticia, les costaba entender que los integrantes de esa familia que les brindó tanto cariño y buen trato ya no se encontraban con vida. Solo atinaron a enviarles un arreglo floral.

El vocalista afirmó que la presentación en la fiesta del matrimonio de la pareja fue especial, que se sentían en familia desde su llegada hasta aquel audio en donde les hicieron notar su agradecimiento. “Ahora son nuestros ángeles de la guarda”, afirmó.

El jueves 25 de agosto, Russkaya llevó arreglos florales a las tumbas. Cantaron para ellos e hicieron vivas con sus nombres en homenaje a la pareja y su pequeño hijo.

Por su trabajo la agrupación debe viajar constantemente. El líder de Russkaya cuenta que para viajar toman la precaución de llevar a dos conductores. Uno conduce mientras el otro descansa.