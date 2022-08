Jeri Ramón sobre la prensa: “No tengo plata para pagar y defenderme de tantos maricones”

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón Ruffner, expresó cómo se siente frente a la prensa. Según declaraciones dadas al semanario Hildebrandt en sus Trece, la autoridad mostró su enojo con los medios de comunicación.

“Me atacan porque soy mujer. No tengo plata para pagar y defenderme de tantos maricones ”, indicó la funcionaria antes de cortar comunicación con una periodista.

PUEDES VER: Rectora de San Marcos insiste en desacatar fallo del Poder Judicial

Un día después, Ramón decidió dar una entrevista a dicho medio de comunicación, donde mencionó que “le da igual” si la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) la denuncia, pese a que existe un fallo judicial ordenado por el Poder Judicial.

“Si han venido pocos a elección, seguro porque temen a la Sunedu. A mí no me importa. Y así hubiera sido cinco, igualito lo hacía. Tengo que cumplir la ley. Ahora la Sunedu dice que me va a denunciar. ¡Qué lo haga, pues! No me importa lo que digan”, dijo.

En esa línea, la actual autoridad de la Decana de América enfatizó su disconformidad en lo aplicado por la Sunedu.

“Cerró universidades cascarón, claro, bajo qué criterio no lo sé, pero también dio licenciamiento a universidades que estaban en pampas, ah. Entonces, no sé de qué calidad hablamos”, mencionó.

Finalmente, Ramón se pronunció sobre la elección de dos representantes de las universidades para integrar el Consejo Directivo de la Sunedu.

“Que diga lo que quiera el Poder Judicial, pero acá existe el debido proceso. El Poder Judicial no está encima del Congreso. Y si la Sunedu y el Congreso tienen un problema, es su lío. Si el Tribunal Constitucional dice que se paralice todo, bueno, todo quedará en nada, pero yo debo cumplir la ley del Congreso y elegir a los dos representantes”, finalizó.