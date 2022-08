Pobladores de Machupicchu esperan resolución de venta de boletos

La huelga indefinida para el 5 de setiembre continúa en pie. Así lo anunció el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Machupicchu, David Moreno Riveros. “Si el gobierno no emite la respectiva resolución para la venta de mil boletos diarios en el mismo distrito de Machupicchu acataremos la huelga. Porque una carta u otra comunicación es pasible de ser sustituida, pero una resolución que oficialice el compromiso de la ministra de Cultura (Betssy Chávez Chino) nos da sustento”, señaló el dirigente. Agregó que si el gobierno emite la resolución, la huelga se levantará.

Moreno Riveros, explicó que el pedido de los pobladores de Machupicchu se sustenta en el hecho de que muchos turistas nacionales y locales acuden a la ciudadela Inca, pero cuando llegan no encuentran entradas. Acusó que la venta online ha sido acaparada por las agencias de turismo . “Si buscan en la web no se puede encontrar entradas sino es para dentro de un mes con suerte. Es algo que no se debe permitir porque lo único que provoca es que se elitice el turismo. Todos deben poder ingresar”, dijo.

La propuesta de los pobladores es que de las 4044 entradas diarias que hay para la ciudad inca, mil se vendan de manera presencial en el pueblo. “Si el turista no encuentra en un día podrá hacerlo al día siguiente. En Machupicchu y restaurantes hay hoteles para todos los bolsillos. Eso también reactivaría la economía. Además, hasta hace un año se podían conseguir entradas para la llaqta en el pueblo, por la pandemia cambiaron todo. Además, antes de la pandemia se vendían casi 6 mil entradas diarias”, manifestó.

Al respecto, la ministra de Cultura dijo desde Tacna que la UNESCO envió al gobierno peruano una advertencia. Resulta que debido a la gran cantidad de visitantes, la ciudadela se ha deteriorado. Y de que, de seguir en malas condiciones, Machupicchu sería declarado como patrimonio de la humanidad en peligro de extinción, lo que obligaría a su cierre al público.

Por ello, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo realizará una inversión de 5 millones de soles para mejorar las condiciones de la ciudadela , construyendo escalinatas de madera. De esta forma los turistas no pisarán la andenería.

Además, la ministra Betssy Chávez refirió que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco vendería mil boletos físicos para el ingreso al santuario, en el pueblo de Machupicchu, pero estos estarían contabilizados dentro del actual aforo de 4044 visitantes por día.