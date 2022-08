La Libertad: hallan presunto direccionamiento en mantenimiento de caminos

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que en cuatro procedimientos de selección para la contratación del servicio de mantenimiento de cuatro caminos vecinales en la provincia de Santiago de Chuco, en La Libertad, no se admitieron las ofertas de 32 postores que sí cumplieron con presentar la documentación requerida. Esta situación generó un importe mayor en el compromiso presupuestal de S/ 2 380 000.

Según el Informe de Control Específico N.º 512-2022-CG/GRLIB-SCE, que evalúa el periodo del 30 de julio al 13 de agosto de 2020, en el Procedimiento Especial de Selección N.º 011-2020-MPSCH/CS – Segunda Convocatoria, la comuna provincial no tuvo en cuenta las ofertas de siete postores por no presentar documentación que —de acuerdo a las bases estándar y administrativas— no era obligatoria.

Bajo el mismo argumento, en los Procedimientos Especiales de Selección N.º 012, 14 y 15 – Segunda Convocatoria tampoco se aceptaron las propuestas de 6, 11 y 8 postores, respectivamente.

La comisión de control precisó que, en cada uno de los cuatro procesos de selección mencionados, un solo postor fue admitido, aunque presentaron documentos no requeridos. Además, el comité de selección fue el mismo para los cuatro procedimientos señalados y en todos se admitieron las ofertas económicas con mayor compromiso presupuestal.

Ante estos hallazgos, se identificó una presunta responsabilidad penal o administrativa en el presidente, así como en el primer y segundo miembro de dicho grup de trabajo. La CGR envió el informe de control al procurador público especializado en delitos de corrupción para el inicio de las acciones penales correspondientes, además del alcalde provincial de Santiago de Chuco para el deslinde de las responsabilidades administrativas.