Rectora de San Marcos desafía a la Sunedu: “Dice que me va a denunciar. ¡Que lo haga, pues!”

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón Ruffner, se mostró desafiante ante una posible denuncia de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) por desacatar el fallo del Poder Judicial y convocar a sus pares para la elección de los representantes al Consejo Directivo de la entidad.

Según sus declaraciones brindadas al semanario Hildebrandt en sus trece, la autoridad tuvo que cumplir la ley aprobada por insistencia en el Congreso.

“(...) Ahora la Sunedu dice que me va a denunciar. ¡Que lo haga, pues! No me importa lo que digan” , refirió Jeri Ramón.

“Perdió legitimidad”

El rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Américo Guevara, señaló en H13 que Jeri Ramón “ha perdido legitimidad” , ya que la mayoría de rectores le ha dado la espalda.

“(...) Hemos conformado una nueva agrupación donde somos más de 25 autoridades. Podemos estar en contra de algunos puntos de la Sunedu, pero esta elección es ilegal. Ella (Jeri Ramón) no representa a todos los rectores (...)”, dijo.

Elección del Consejo Directivo de la Sunedu

El viernes 19 de agosto, en la Casona de San Marcos, Jeri Ramón y otros 15 rectores eligieron a los catedráticos Manuel Castillo Venegas, de la Universidad Nacional de Piura, y a Enrique Hernández García, de la Universidad Privada San Juan Bautista, filial de Ica, como representantes ante la Sunedu.

Este evento se desarrolló a pesar de que el Ministerio de Educación (Minedu) y la Sunedu le advirtieron a este grupo minoritario de rectores que la ley aprobada por el Congreso, conocida como la ‘contrarreforma universitaria’, fue declarada nula por una sentencia del Poder Judicial y que, si desacataban lo señalado, podrían afrontar consecuencias.