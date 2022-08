Nuevo paro en Machu Picchu: piden mil boletos para el ingreso a ciudadela

Por: Roberth Orihuela

La población del distrito de Machu Picchu Pueblo, en la provincia de Urubamba, acordó reiniciar sus protestas y paralización a partir del 5 de setiembre en demanda de al menos 1.000 boletos de ingreso a la ciudadela inca, los cuales serían vendidos directamente en esa localidad.

El Ministerio de Cultura aceptó el miércoles que se vendan 1.000 boletos en Aguas Calientes. No obstante, los dirigentes acordaron reiniciar las paralizaciones porque buscan que esta decisión sea refrendada en una resolución, caso contrario el paro inicia el 5 de setiembre.

“No creemos en comunicados, queremos que este anuncio sea confirmado mediante una resolución. Hasta el momento no tenemos una comunicación oficial con el Ministerio de Cultura. La población ha decidido iniciar una paralización indefinida a partir de este 5 de setiembre” declaró David Moreano Riveros, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu.

Explicó que el pedido de los pobladores del distrito se sustenta en el hecho de que muchos turistas nacionales y locales acuden a la ciudadela Inca, pero cuando llegan no encuentran entradas. Acusó que la venta online ha sido acaparada por las agencias de turismo. “Si buscan en la web, no se puede encontrar entradas si no es para dentro de un mes con suerte. Es algo que no se debe permitir porque lo único que provoca es que se elitice el turismo. Todos deben poder ingresar”, dijo.

La propuesta de los pobladores es que de las 4.044 entradas diarias que hay para Machu Picchu, 1.000 se vendan de manera presencial en el pueblo.

No obstante, los gremios turísticos expresaron su rechazo a la venta presencial de boletos porque esto alentaría a la informalidad, a la improvisación y el “turismo de última hora”.

Al respecto, la ministra de Cultura, Betssy Chávez, recordó que debido a la gran cantidad de visitantes hay un desgaste de Machu Picchu y de seguir en malas condiciones, éste sería declarado como patrimonio en peligro por la Unesco, lo que obligaría a su cierre al público.

Por ello, el Estado invertirá 5 millones de soles para mejorar las condiciones de la ciudadela, construyendo escalinatas de madera para que los turistas no pisen la andenería.

