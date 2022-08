Cusco: aeropuerto de Chinchero tiene tres meses de retraso

Por: Roberth Orihuela

Las obras del futuro Aeropuerto Internacional de Chinchero tienen 3 meses de retraso. Así lo indicó la Contraloría General de la República, luego del megaoperativo de control que realizaron en la región Cusco. El principal problema es que aún no se aprueba el Informe Favorable para la Construcción del Terminal de Pasajeros en el Dique Sur del aeropuerto. De acuerdo con la documentación, el contratista no logró que el supervisor le apruebe este componente.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, el Consorcio Natividad de Chinchero no cumplió con los plazos establecidos. Este está conformado por las empresas Hyundai Engineering & Construction CO. LTD. (Corea); Sinohydro Corporation Limited (China); ICA Constructora S.A. de C.V. (México); y HV Contratistas (Perú). Y además se les pagará un monto de US$ 649 millones 883, con un plazo de ejecución de 47 meses. Es decir, la obra debería estar lista para julio del 2025.

El proyecto está subdividido en tres zonas. Una de ellas es el Dique Sur, “el cual forma parte de la ruta crítica del Proyecto del aeropuerto, es decir, es una actividad necesaria e indispensable para que la obra concluya según lo planificado”. Este componente debió ser aprobado en marzo, pero desde febrero la supervisora alertó que la empresa contratista no estaba cumpliendo los plazos. Recién el 9 de junio la empresa entregó el proyecto, pero fue rechazado y desaprobado, “debido a incumplimientos relacionados al Building Information Modeling (BIM) como el uso de versiones anteriores de diseño, diseños contradictorios entre la documentación alojada y la mostrada en las reuniones técnicas y de coordinación, incumplimiento en la emisión de entregables exigidos en el plan de ejecución, descenso notable de cantidad de resolución de incidencias, entre otros”.

El informe ya fue notificado al Viceministro de Transportes para que adopten las acciones correctivas. Esto con el fin de asegurar el logro de los objetivos del proyecto aeroportuario. Se advierte que de seguir así el proyecto, el aeropuerto no estará listo para julio del 2025.

Adendas que elevan costos

La obra tiene varias adendas, que han hecho que se incremente su costo de US$ 427 millones, cuando se firmó el contrato de concesión en 2021, a casi US$ 650 millones en la actualidad. Desde 2018, Contraloría realiza el acompañamiento permanentemente a la ejecución del proyecto mediante servicios de control concurrente.