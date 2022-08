Uso opcional de mascarillas en colegios: conoce las claves para entender esta nueva medida

Después de dos años, miles de escolares en el territorio nacional podrán prescindir de las mascarillas. Esto, luego de que el pasado 25 de agosto, en un Consejo de Ministros, se aprobara por unanimidad esta medida.

Sin embargo, solo unas horas antes de esta decisión, el ministro de Salud, Jorge López, había mencionado que el uso de cubrebocas dejaría de ser obligatorio en los colegios, solo si el 80% de los menores de 5 a 11 años contaban con las dos dosis de la vacuna. Pero la realidad es otra, pues solo el 55% de esta población tiene estas inoculaciones, según declaró la directora de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez, a RPP.

Por ello, revisa en esta nota de La República todo lo que necesitas saber sobre esta nueva disposición del Gobierno.

¿Desde cuándo entrará en vigencia esta medida?

De acuerdo a la última declaración del ministro Serna, esta medida entrará en vigencia una vez que sea publicada de manera oficial en el diario El Peruano, cuya fecha tentativa es este viernes 26 de agosto.

Sin embargo, debido al feriado próximo, se ha determinado que no será hasta el miércoles 31 que se aplique definitivamente.

“ En términos efectivos y prácticos, este debe ser el 31 de agosto porque ahora viene un feriado largo y la norma va a permitirnos sacar una norma complementaria con las precisiones del caso. Queremos dar toda la pauta a efectos de que no haya una situación de confusión”, sostuvo a los medios de comunicación el titular de la cartera de Educación.

Es muy importante que las aulas no estén saturadas durante las clases. Foto: DRE Moquegua

¿Esta norma se aplicará para instituciones públicas y privadas?

Sí. El uso de cubrebocas en los estudiantes de centros educativos básicos, privados y públicos será opcional en todas las aulas a nivel nacional. Aunque el representante del Minedu específico un punto. “ La norma es para públicas y privadas, salvo que las instituciones privadas, en convenio con padres, decidan mantener el uso de mascarilla ”, añadió.

¿Los maestros o directivos determinarán si los niños deben llevar mascarillas?

No. Que los menores lleven o no el barbijo dentro de los colegios será una decisión que le corresponde a los padres de familia o apoderados.

Esta medida está dirigida a todos los colegios, tanto privados como públicos. Foto: Flavia Ramos/URPI-LR

¿Los profesores también pueden usar las mascarillas de manera facultativa?

No. En el caso de la plana docente, este grupo sí está obligado a emplear mascarillas, dado que es una población con mayor riesgo al contagio de la COVID-19.

¿Mi hijo o hija se verá expuesto a un contagio?

De acuerdo con el doctor en inmunología comparada y miembro de la Sociedad Americana de virología, Juan More, los niños al ya no contar con una barrera protectora, como lo es la mascarilla, y teniendo en cuenta que el 70% de los escolares no cuenta con las dos dosis, sí se verán expuestos a un posible contagio. No obstante, “la probabilidad de que un individuo menor de edad desarrolle una enfermedad severa es baja”, añadió el especialista.

“Es un riesgo. Al principio se van a dar infecciones, pero ello no implica que se va a desencadenar en una enfermedad severa. La evidencia nos muestra que no es así (...). Si queremos minimizar lo más que se pueda este riesgo de contagio, se recomienda vacunarlos con las dos dosis ”, indicó.

Medida sanitaria. El uso de mascarillas en colegios sirve para evitar contagios, para algunos. Para otros, estaría afectando el desarrollo de los escolares. Foto: John Reyes/La República

¿Mi hijo o hija debería usar mascarilla dentro del aula?

El médico explicó que los padres de familia deben tener en cuenta una serie de puntos para tomar esta decisión. “Uno puede optar por dejar de usar la mascarilla, pero en principio hay que analizar muchos factores ”, aseveró.

Es así que para determinar si lo mejor es que sus pequeños lleven o no el barbijo cuando estén en clases se deben considerar los siguientes puntos:

Identificar la tasa de vacunación en el salón

Es importante que los apoderados contemplen cuántos son los niños que cuentan con las dosis completas. Ello dependerá del número de alumnos que hay por aulas, por lo que se deberá identificar o consultar con los maestros este punto. “Si solo el 30% está vacunado, es muy bajo”, dijo More.

La decisión de enviar a los niños con o sin la mascarilla dependerá de una serie de consideraciones.

Saturación de alumnos por aula

Se debe tener en cuenta si el salón está saturado o no. La densidad poblacional en el aula es muy importante, pues si dentro se encuentran 40 o más personas en un espacio cerrado, esto aumentaría las posibilidades de contagio.

Ventilación en el aula

Teniendo en cuenta el anterior punto, el doctor resaltó que se debe asegurar una correcta ventilación dentro de los recintos de clases.

Identificar si hay un estudiante con riesgo alto dentro del aula