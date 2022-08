Cusco: turista defiende a chofer de miniván que cayó a barranco donde murieron 4 colombianos

El 22 de agosto un vehículo de transporte turístico cayó a un barranco de al menos 100 metros en el sector de Abra Málaga, en la vía Cusco-La Convención. Tras ello, cuatro colombianos murieron y otras 16 personas terminaron heridas; entre estas, una pareja de esposos argentinos y el chofer de la unidad.

Dos días después, se ha hecho público un video en el que una turista argentina se despide del chofer que conducía el vehículo siniestrado. La extranjera, Cecilia Luis María, le agradeció por haber manejado de la forma en que lo hizo. Le aclaró que el accidente de tránsito no fue su culpa, sino que fue producto de la poca visibilidad debido a la intensa neblina en la zona. “No fue su culpa, usted manejaba muy bien; y antes de irme (de la clínica), quería agradecerle. Todos estábamos felices porque usted no hablaba con nadie. Venía contenta de que me haya tocado una persona tan profesional para manejar. Quédese tranquilo, que fue una desgracia”, fueron las palabras de Cecilia Luis a Sherwin Zevallos Montesinos, conductor de la empresa Machupicchu Top Travel.

Cecilia y su esposo, Rubén, planearon el viaje a Cusco desde su natal Argentina, sin imaginar que, durante el mismo, iba a ocurrir este lamentable suceso.

“ Antes de irme, quería decirle que Dios lo bendiga. Yo venía arriba de ese auto y usted hizo lo imposible. Hasta esa criatura que falleció lo ayudaba a limpiar el parabrisas, hacía de todo para que usted pueda ver, pero ya era imposible. Usted hacía lo imposible para manejar”, manifestó.

Ante las palabras de agradecimiento, Sherwin Zevallos respondió: “Se lo agradezco mucho, hay gente que no cree”.

Cecilia también pidió a los ministros que llegaron a Cusco que mejoren las condiciones de la vía. “Le dije a los ministros que le digan al presidente (Pedro Castillo) que ponga barreras de contención”.