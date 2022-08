Comas: familia busca a hombre desaparecido hace más de un mes

Una familia de Comas se encuentra desesperada tras haber pasado más de un mes sin noticias del paradero de su pariente José Luis Vargas Carrillo, un hombre de 34 años que padece de esquizofrenia y que está desaparecido desde el 14 de julio .

Su hermana Nora Vargas Carrillo indicó a La República que pusieron la denuncia del hecho tres días después de que su familiar no volvía a casa. No obstante, señaló que no ha recibido apoyo de las autoridades de la comisaría de varones de la cuarta zona de Collique.

José Luis Vargas normalmente no sale de su vivienda, contó Nora, y si lo hace, solo es para ir a la tienda a comprar golosinas. Aquel último día que su papá lo vio, le dijo que cumpliría la rutina anteriormente mencionada y salió de su vivienda ubicada en la tercera zona de Collique, Milagro de Jesús, por la Alameda de Néctar , pero no volvió.

El hombre llevaba puesto un pantalón negro, polo manga larga azul y zapatillas negras. Además, es de contextura gruesa, alto y tiene el cabello corto y crespo.

Su familia lo ha buscado por la zona y ha colocado afiches, ya que Vargas Carrillo no se comunica de manera fluida y, debido a la esquizofrenia que padece, necesita tomar su medicación.

De acuerdo a Nora Vargas, los agentes de la comisaría de varones de la cuarta zona de Collique, lejos de ayudarlos, le habrían dicho a la madrastra del desaparecido que les avisen cuando encuentren a José Vargas para “retirar la denuncia” .

Cualquier persona que conozca el paradero de José Luis Vargas Carrillo o lo haya visto por alguna zona se puede comunicar al teléfono de Nora: 912363990.