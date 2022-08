Juliaca: sindicato reclama a Sunafil por no fiscalizar obra de PTAR en la que murieron 2 obreros

Los trabajadores de la obra de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Juliaca, en la región Puno, reclamaron a los inspectores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral por no controlar el proyecto. Esto después de que, el último martes 23 de agosto, dos trabajadores fallecieron tras caer a un buzón de desagüe en medio de la obra.

Los obreros se reunieron con los representantes y los acusaron de inacción para velar por la salud y seguridad en el trabajo de los obreros. Además, les indicaron que no permitirán que acudan las instalaciones sin antes coordinar con los dirigentes de construcción civil con el objetivo de que los sindicatos participen de la fiscalización.

“Ya no tenemos la confianza en las instituciones del Ministerio de Trabajo, de Sunafil. Usted no va a visitar solo, tienes que ir acompañado de los dirigentes a visitar a las obras. No a negociar ni a encerrarse en cuatro paredes”, indicó uno de los dirigentes al intendente regional de Sunafil en Puno, Isaías Serruto.

PUEDES VER: Etnocaceristas se alistan para recorrer los pueblos de Puno

Otro de los dirigentes pidió que se investigue quien dio la orden para que los trabajadores fallecidos ingresen sin los implementos de seguridad.

Hasta el lugar del diálogo entre los dirigentes y la Sunafil llegó Carlos Zeballos, congresista por la región de Puno, para intentar mediar.

Tras el diálogo, el intendente de Sunafil refirió a medios locales que paralizaron la obra y se ha requerido información a la empresa que la ejecuta.