Alcalde de Carabayllo: últimas noticias de la captura de Marcos Espinoza y otras 17 personas

Gerente de Desarrollo Económico no puede ingresar a la municipalidad

El ingeniero Antonio Rojas Montes, quien dirige la Gerencia de Desarrollo Economico Local y Turismo de la Municipalidad de Carabayllo, comentó que la justicia no está actuando bien al capturar al alcalde sin tener una acusación en concreto, “Me he apersonado a la municipalidad y no me permiten el ingreso, me preocupa la custodia de los documentos. No queremos impedir el trabajo, si hay alguna pérdida de documento o ingresan a áreas que no corresponde es preocupante”, añadió.