Gobierno decide hoy retiro de mascarillas en colegios del país

Luego de diversos pedidos y en medio de una controversia entre el Minedu y el Minsa, el Consejo de Ministros tiene previsto discutir hoy la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas en las escuelas del país.

“Seguramente hablaremos del tema y como resultado estaremos haciendo de conocimiento a qué nivel de acuerdo hemos llegado”, aseguró el ministro de Educación, Rosendo Serna, quien propuso que el retiro de la mascarilla en las instituciones educativas esté condicionado al cumplimiento de un alto número de niños que hayan completado su esquema de vacunación contra el COVID-19.

“Es necesario discutir y evaluar junto con el Ministerio de Salud (Minsa) si es pertinente o no el retiro de mascarillas. Aún es bajo el nivel de vacunación entre los escolares, pero en la medida en que se eleve el porcentaje se podría considerar su uso. Ese sería el reto”, señaló.

Por su parte, su colega de Salud, Jorge López, sostuvo que hoy todavía no es viable la eliminación de las mascarillas en las escuelas, puesto que la vacunación en niños de 5 a 11 años no ha llegado a los niveles esperados. “Primero debemos mejorar el avance de la inmunización en la población escolar para discutir el tema”, señaló días antes. Algunos ministros lo respaldan; mientras que otros no.

Ante esta discrepancia, la Defensoría del Pueblo solicitó ayer al Minsa y al Minedu decidir sobre la base de evidencia científica disponible, considerando el bienestar de estudiantes y docentes. “Esta decisión debe acompañarse con medidas que refuercen la vacunación contra el COVID-19″, aclaró.

Tema polémico. Especialistas piden actualizar los protocolos, como el uso de mascarillas en las escuelas. Para eso deberían reimpulsar vacunación de niños. Foto: difusión

A evaluar evidencias

El exministro de Salud Víctor Zamora señaló que el uso de la mascarilla en menores de cinco años no debería ser obligatoria teniendo en cuenta la evidencia de más de dos años de pandemia. “Si la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda su uso en los colegios; si en la práctica diaria no se usa como debe ser; si las KN95 son caras para la mayoría de la población y se usa aquellas que no son útiles (quirúrgicas o tela); ¿acaso no es hora de que el Minedu y el Minsa cambien ya la norma”, se preguntó.

En tanto, el titular del Minedu lamentó que, a pesar del esfuerzo de las brigadas de vacunación, los padres no brinden la autorización respectiva para inmunizar a sus hijos porque piensan que no se van a agravar con la enfermedad.

Serna planteó adecuar y reformular los protocolos de bioseguridad de acuerdo con los niveles de contagio y vacunación en las regiones. Dijo que el uso de las mascarillas en los colegios en las zonas rurales no debe ser obligatorio porque el número de infectados es mínimo y el distanciamiento se cumple. Sin embargo, en las urbanas hay que hacer un análisis que permita tomar una mejor decisión.

La clave

Para el investigador Percy Mayta-Tristán, de la Universidad Científica del Sur, ya es hora de que se evalúe el retiro de mascarillas en los colegios, pues afecta el desarrollo de habilidades en los escolares, como el lenguaje, la interacción social y los procesos de aprendizaje. Este mismo pedido lo hacen algunos padres de colegios privados de Lima.