Arequipa: gerente dice que tenía permiso para usar vehículo público

El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Arequipa coronel Diego Chirinos Téllez indicó, que utilizaba hasta cuatro días por semana un patrullero para que lo traslade desde su domicilio a la base de Serenazgo en la avenida Venezuela.

Agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) detuvieron al funcionario y otras dos serenas la madrugada del lunes en Sachaca. Los acusan por el presunto delito de peculado de uso.

Chirinos Téllez aseguró ayer que cuenta con una autorización firmada por la gerente municipal María Antonieta Torres, para utilizar patrulleros para su traslado y de cualquier otro personal.

Intentó justificarse indicando que a esas horas de la madrugada no circulan muchos taxis por su domicilio y aprovechaba que los patrulleros estaban patrullando por la zona para jalarlo.

Aseguró que recién lo hace desde inicios de año, cuando pusieron en ejecución la estrategia Paradero Seguro.

“No necesariamente todos los días, el problema es que allá no hay taxis, es una zona de alto riesgo (...) En la semana, mientras no había un taxi en la zona y estaba caminando, será unas tres a cuatro veces a la semana (que me recogían). Yo lo considero que es parte de mi trabajo”, dijo a La República.

Chirinos agregó que puso su cargo a disposición para que el alcalde provincial Omar Candia evalúe su continuidad o decida retirarlo.

Crítico con la PNP

Chirinos consideró de injusta su detención, pero indicó que esta presto a colaborar con las investigaciones. En varias ocasiones fue crítico con la labor de la Policía Nacional, pero no considera un acto de venganza.