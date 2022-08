Áncash: chiclayano Edgar Raju busca conquistar el nevado Huascarán

Luego de varios meses de preparación para este reto, el chiclayano Edgar Raju Merino (39) inició la mañana del miércoles 24 de agosto su ascenso al nevado Huascarán, ubicado en la región Áncash. El experimentado montañista, junto a una expedición de 12 personas, espera llegar a la cumbre, que está a más de 6.700 metros sobre el nivel del mar (m. s. n. m), el próximo viernes 26 de agosto.

En conversación con La República, Raju Merino informó que esta es la tercera vez que escala el Huascarán, pero en esta oportunidad el reto es coronar esta imponente montaña. Antes de llegar a la cima, tendrá que pasar por dos campamentos establecidos para el descanso y recuperación de los alpinistas, uno a 5.500 m. s. n. m. y el otro a los 6.400 m. s. n. m.

“Este miércoles ya hemos iniciado la expedición. Ahora estamos en el campamento base, a 4.600 m. s. n. m. El objetivo de hoy (miércoles) es llegar al campamento uno y luego mañana continuar el ascenso al campamento dos. El viernes esperamos estar en la cumbre, a 6.700 m. s. n. m. El sábado haremos el descenso para llegar a Huaraz otra vez”, relató emocionado.

El chiclayano contó que el sueño de alcanzar la cúspide del Huascarán estuvo presente a lo largo de sus 15 años de trayectoria como montañista y guía turístico. Ya recuperado de las secuelas que le generó la COVID-19 en sus pulmones, Raju Merino pretende demostrar a los peruanos que toda meta propuesta es posible cuando se pone mucha perseverancia y esfuerzo.

Al cierre de esta nota, la expedición ya había llegado al campamento uno, donde pernoctará y, posteriormente, continuará su ascenso este jueves. Foto: cortesía a LR/Edgar Raju

“Es un reto personal para el cual me vengo preparando hace mucho tiempo. La COVID-19 dañó el 40% de mis pulmones, pero aun así he venido realizando actividades físicas para superarlo y ahora ya me siento bien. Con este desafío, pretendo decirles a las personas que siempre intenten conseguir sus objetivos, por más difícil que parezcan. Con perseverancia se puede lograr”, finalizó.