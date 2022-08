Trujillo: recuperación de Huaca Takaynamo tiene 57% de avance

La ministra de Cultura, Betssy Chávez Chino, estuvo este lunes 22 de agosto en Trujillo, donde supervisó la ejecución de las obras de los proyectos de inversión de la Huaca Takaynamo y el conjunto amurallado Utzh-An (exPalacio Gran Chimú), pertenecientes al Complejo Arqueológico Chan Chan. El primero de ellos tiene un avance de 57%.

Chávez Chino participó en la mesa de trabajo para la formulación de estrategias de promoción cultural. “El Perú tiene paisajes naturales por doquier, maravillas arqueológicas. Sin embargo, en muchas regiones no se le está dando el valor que merecen. Si queremos tener turismo, tenemos que cuidar nuestro patrimonio. No hay turismo si no hay patrimonio”, aseveró al periodismo la titular de Cultura.

Ministra Betssy Chávez admiró diversos tejidos de la cultura Chimú. Foto: DDCLL

Según la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDCLL), la recuperación de la Huaca Takaynamo tiene un presupuesto de un S/ 1 millón 933.476 y un plazo de ejecución de ocho meses. De acuerdo al cronograma, deberá entregarse en diciembre de 2022. Actualmente, en la ejecución del proyecto laboran 105 personas, de las cuales 22 son técnicos y 83 son auxiliares.

PUEDES VER Chavimochic: urge que Midagri firme los documentos de adenda para destrabar proyecto

“Tiene un avance de 57% y la investigación arqueológica en la presente etapa comprende cuatro unidades de excavaciones. Uno de los componentes de la investigación arqueológica en la presente temporada está ampliando una excavación iniciada en la temporada 2021, y se interviene en el muro perimetral oeste del conjunto amurallado”, explicó un vocero de la DDCLL.

La recuperación de los muros perimetrales del conjunto amurallado Utzh-An tiene una inversión de S/ 1 millón 28.335 y un avance de 24%.