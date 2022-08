“Mi niño de 3 años está en medio de una guerra en Ucrania”: peruano exige repatriación de su hijo

El caso del peruano Rafaello Cárpena se hizo conocido en febrero de este año, cuando estuvo en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia. Él había llegado a Kiev para seguir en la búsqueda de su hijo, quien —menciona— fue sustraído por su aún esposa y llevado fuera del país sin su permiso.

Lamentablemente, seis días después inició la guerra en el país europeo y las posibilidades de hallar al menor se redujeron significativamente. La peligrosidad de la situación hizo que Cárpena saliera de Ucrania y esperara en países fronterizos para reingresar. Sin embargo, los enfrentamientos bélicos continuaron y lo hicieron volver al Perú.

“La guerra me sorprendió en la madrugada y no cesé en la búsqueda de mi hijo todos estos meses. Siendo yo un adulto, habiéndola pasado tan mal dentro de bunkers bajo tierra, 500 metros en subterráneo, tomando agua abombada, filtrando esta agua por los olores, viendo cómo las bombas caían y destruían todo alrededor, no me imagino cómo puede haberla pasado mi pequeño hijo, que acaba de cumplir 3 años en Kiev, debe haber sido muy doloroso”, resalta en entrevista con Canal N.

Peruano fue a buscar a su hijo en Ucrania. Foto: captura de Latina

Él ha seguido todas las vías para que su niño vuelva a Perú. Sin embargo, las autoridades nacionales no han tomado debida importancia al caso; aun cuando actualmente el menor, sustraído de manera ilegal, se encuentra en grave situación de peligro.

“Mi niño es el único peruano que está en medio de la guerra hasta el momento y espero y ruego que el Ministerio de la Mujer pueda acompañarme y dar a conocer al juzgado de familia, que tomen las medidas inmediatas, urgentes y necesarias para garantizar la protección de mi hijo”, exhorta.

Agrega que cuando en 2021 se llevaron a su pequeño, él fue a denunciar lo sucedido ante el Primer Juzgado de Familia Lambayeque, donde vivía. “ Hasta el momento ni la Fiscalía, ni el PJ a través de la jueza de familia, considera que mi hijo está en un estado de peligro al estar en medio de un conflicto armado, por más de estar ya acreditado por el Ministerio de justicia y Cancillería peruana”, menciona.

Es más, lo que le dijeron fue que él, al estudiar y trabajar al mismo tiempo, no se puede hacer cargo de su hijo y que era mejor que el menor esté en Ucrania con su madre. Esto le ha causado gran indignación.

“Me siento en total estado de abandono. Mi niño, nacido en Perú, domiciliado en Perú, de tan solo 3 años, se encuentra en medio de una guerra. (...) No solamente es un menor sustraído, sino se encuentra en medio de un conflicto armado. Son diferentes los instrumentos internacionales que obligan y vinculan al estado peruano para actuar con celeridad, con urgencia”, detalla.

Ahora, con una advertencia de peligro nuclear en Ucrania, Rafaello Cárpena exige que las autoridades no demoren en la repatriación. Ha podido comunicarse con la Dirección general de niños, niñas y adolescentes del MIMP y también tendrá una reunión con el primer ministro, Aníbal Torres.

El recorrido del menor hasta Ucrania

Cárpena cuenta que la sustracción de su hijo fue tras la decisión de divorciarse. Días después su aún esposa peruano-ucraniana se llevó al menor de 1 año, a fines de febrero de 2021. No tuvo ninguna autorización notarial, según establece la normativa en caso de niños.

“Mi hijo pudo ser localizado en España y es cuando el juzgado de Madrid dicta provisionalmente el impedimento de salida de mi niño. La madre burla esta orden judicial, y por tierra lleva a mi niño hasta Alemania, de donde vuela a Irlanda e ingresa en septiembre del año pasado a Ucrania”, precisa.

Él se enteró de que estaba en este país gracias a información de la Policía en Kiev.