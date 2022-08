EsSalud: ¿cuáles son los casos en los que no brindará cobertura a un paciente?

A razón de la emergencia sanitaria que se ha vivido en los últimos años en todo el mundo y a la que nuestro país no ha sido ajena, no solo incrementó considerablemente la demanda por los servicios que brinda EsSalud, sino que también aumentaron las dudas con respecto a esta entidad. ¿Qué casos atiende? ¿Todos los beneficios son únicamente para el asegurado titular? ¿Puedo ser atendido en Essalud si no estoy asegurado? A continuación absolveremos estas y otras interrogantes.

¿Qué servicios brinda EsSalud?

Entre las facultades de esta entidad se encuentra la de brindar servicios prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas y prestaciones sociales. Asimismo, es preciso indicar que, para acceder a la atención de EsSalud, deben transcurrir tres meses desde el inicio de labores y ser un asegurado activo.

“Si vamos por niveles, EsSalud tiene una cobertura tan amplia que va desde una molestia mínima respiratoria o gastrointestinal, hasta un trasplante de órganos”, indicó en diálogo con Andina la gerenta de acceso y acreditación del asegurado, Vivian Salguero.

En esa misma línea, fue consultada sobre cuál es el alcance de los beneficios que brinda esta entidad para los asegurados titulares, sus conyugues e hijos.

“Desde el punto de vista de las prestaciones sociales y económicas, en todos los casos los beneficios serán para el asegurado titular. Por ejemplo, respecto a un descanso médico de 30 o 40 días, EsSalud restablece el lucro cesante que asumió la empresa por esa persona, pero siempre y cuando sea el asegurado titular”, agregó.

Vale la pena mencionar que, según la vigente Ley General de Salud, tanto EsSalud como cualquier otro establecimiento deben atender los casos de emergencia independientemente de su situación. En caso sea asegurado, estará cubierto al 100%.

¿Qué casos no cubre EsSalud?

Según la funcionaria, los servicios con exclusión de atención responden a “procedimientos que no contribuyen a recuperación de la salud”, entre los que se pueden encontrar:

Cirugías estéticas

Cirugías plásticas

Ortodoncia

Cura de reposo

Cura de sueño

Lentes de contacto

¿Qué puedo hacer en caso la atención recibida en EsSalud no sea la adecuada?

En caso se reciba mala atención o no quieran atender al paciente, la trabajadora señala que existen diversas opciones de reportar el hecho. El asegurado podrá llenar el libro de reclamaciones físico o virtual, así como también tendrá la opción de registrar su denuncia en el portal web de la entidad o apersonarse a los módulos de atención del asegurado en el centro de salud.