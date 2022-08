En las pistas de la región Cusco han muerto 119 personas durante el 2022

En los últimos días, en Cusco se han registrado tres accidentes de tránsito que han conmocionado por sus particularidades. En estos siniestros dejaron de existir religiosos y religiosas, todo un grupo familiar y turistas colombianos. En lo que va del año, las pistas cusqueñas han sido el escenario de 119 pérdidas humanas.

De acuerdo a lo detallado por el jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Cusco, coronel PNP Julio Becerra, desde enero hasta la actualidad se registraron 103 accidentes de tránsito por diversos motivos y que, desafortunadamente, dejaron 119 fallecidos y 70 heridos.

El alto mando de la Policía en Cusco sostuvo que si bien uno de los casos que más ha conmovido a nivel nacional fue el protagonizado por los esposos Mayumi Quispe y Rossevelt Nieto, quienes perecieron junto a su hijo y otros familiares, lo cierto es que hubo en la región imperial accidentes con varios fallecidos.

De acuerdo a las cifras que entregó, 26 de los accidentes de tránsito fueron por exceso de velocidad, 12 por imprudencia del peatón y 20 tras imprudencia del conductor, así como otras causas. También hay un alto registro de siniestros ocurridos por el estado de ebriedad, ya sea del conductor o del peatón.

“No hay casos por fallas mecánicas. Son en su mayoría por factor humano y las estadísticas lo dicen ”, aseveró el oficial, quien descartó que estos eventos trágicos se produjeron por el mal estado de las vías, dado que las investigaciones arrojan que esta situación no fue un factor preponderante.

En otro momento, indicó que la Policía de Carreteras tienen disposiciones para controlar el exceso de velocidad, puesto que en dichas vías no hay cámaras ni otra forma de control. Asimismo, aseveró que habrá más operativos, no obstante, estos son disuasivos porque no se puede tener agentes en todas las carreteras.