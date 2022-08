Arequipa: gerente dice que usaba patrullero del Serenazgo porque no había taxis por su casa

El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Crnl. PNP (R) Diego Chirinos Téllez, intentó justificar el uso que hacía de un patrullero de Serenazgo para que lo lleve de su domicilio a su trabajo . Por este motivo, fue detenido el último lunes 22 de agosto, por el presunto delito de peculado de uso.

El funcionario fue detenido el último lunes por agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) cuando el patrullero de placa EGN-637 lo recogía de su casa en el distrito de Sachaca. Después de varias horas de detenido, Chirinos fue liberado en horas de la noche junto a otras dos serenas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chirinos Téllez aseguró que cuenta con una autorización firmada por la gerente municipal María Antonieta Torres, para utilizar patrulleros para su traslado y de cualquier otro personal.

Desmintió que el patrullero lo recoja en su vivienda y que solo aprovechaba las ocasiones en que la unidad se encontraba patrullando por el lugar para jalarlo a la base de Serenazgo y comenzar los operativos.

“No necesariamente todos los días, el problema es que allá no hay taxis, es una zona de alto riesgo (...) En la semana, mientras no había un taxi en la zona y estaba caminando, será unas tres a cuatro veces a la semana (que me recogían). Yo lo considero que es parte de mi trabajo”, dijo a La República.

Según informó la Policía, le habían hecho un seguimiento por varias semanas para corroborar que todos los días usaba el patrullero para su traslado personal. Sobre ello, Chirinos aceptó que sólo usaba el patrullero tres o cuatro veces por semana .

Finalmente, indicó que usaba el patrullero porque a horas de la madrugada no había taxis por su domicilio. Chirinos agregó que puso su cargo a disposición para que el alcalde provincial Omar Candia evalúe su continuidad o decida retirarlo.